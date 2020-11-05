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Студентку МГЛУ исключили за «ненадлежащее исполнение обязанностей», когда она лежала дома на больничном со сломанным на акции ребром

05.11.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

26 октября студенты многих вузов вышли на акции протеста. Около 100 человек собрались возле МГЛУ. Анастасия Войтович, студентка 1-го курса факультета английского языка МГЛУ, была одной из них. Когда силовики приехали навести порядок, девушку «прижали» и сломали ребро. Настя пошла в поликлинику и весь следующий день провела дома. Это не помешало в приказе об отчислении поставить в качестве причины «грубое нарушение приказа» 26 и 27 октября.

В поликлинике врач спросил: травма бытовая или криминальная? Девушка ответила, что бытовая, в ином случае пришлось бы вызывать милицию.



Приказ об отчислении сбросили однокурсники. Сестра Насти предполагает, что «ненадлежащее исполнение обязанностей» — это пропуски.

Студентку МГЛУ исключили за «ненадлежащее исполнение обязанностей», когда она лежала дома на больничном со сломанным на акции ребром

— Во-первых, акция была утром, а учеба у Насти начинается во вторую смену. Во-вторых, когда я сказала декану, что 27-го сестра была на больничном, декан только запнулся. А потом ответил, что меня нет в базе и вообще говорить со мной не обязан, — рассказала Onliner Анна.

А с кем тогда говорить? В середине августа от острого лейкоза очень быстро ушла из жизни наша мама. Деканат об этом прекрасно знал — Настю отпускали с занятий на 40 дней. Папа живет в другом городе. Настя закончила школу с золотой медалью, на вступительных набрала по истории Беларуси 97 баллов из 100. Была старостой группы. Находится дома на больничном — отчисляют за нарушение в этот день.

Вся эта ситуация очень странная. Как составили список этих 15 отчисленных студентов, выбрав их из сотни участников, непонятно.

Студентку МГЛУ исключили за «ненадлежащее исполнение обязанностей», когда она лежала дома на больничном со сломанным на акции ребром
Настя Войтович в центре

Сама Анастасия отказывается уезжать из Беларуси, чтобы продолжать учебу за границей: варианты уже появились.

— Я никуда не поеду. Здесь семья и друзья. И зачем тогда были все эти наши протесты? Если не получится с восстановлением (студенты сообщают, что некоторые преподаватели после отчисления стали писать характеристики на студентов, поэтому вопрос остается «приоткрытым»), то буду поступать в следующем году. Сертификаты с хорошими баллами действуют два года, успею.

Студентку МГЛУ исключили за «ненадлежащее исполнение обязанностей», когда она лежала дома на больничном со сломанным на акции ребром
Из характеристики на (бывшую) студентку

 
 
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26 октября студенты многих вузов вышли на акции протеста. Около 100 человек собрались возле МГЛУ. Анастасия Войтович, студентка 1-го курса факультета английского...
 
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