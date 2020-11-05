Студентку МГЛУ исключили за «ненадлежащее исполнение обязанностей», когда она лежала дома на больничном со сломанным на акции ребром

Источник материала: Onliner

26 октября студенты многих вузов вышли на акции протеста. Около 100 человек собрались возле МГЛУ. Анастасия Войтович, студентка 1-го курса факультета английского языка МГЛУ, была одной из них. Когда силовики приехали навести порядок, девушку «прижали» и сломали ребро. Настя пошла в поликлинику и весь следующий день провела дома. Это не помешало в приказе об отчислении поставить в качестве причины «грубое нарушение приказа» 26 и 27 октября.

В поликлинике врач спросил: травма бытовая или криминальная? Девушка ответила, что бытовая, в ином случае пришлось бы вызывать милицию.







Приказ об отчислении сбросили однокурсники. Сестра Насти предполагает, что «ненадлежащее исполнение обязанностей» — это пропуски.





— Во-первых, акция была утром, а учеба у Насти начинается во вторую смену. Во-вторых, когда я сказала декану, что 27-го сестра была на больничном, декан только запнулся. А потом ответил, что меня нет в базе и вообще говорить со мной не обязан, — рассказала Onliner Анна.

А с кем тогда говорить? В середине августа от острого лейкоза очень быстро ушла из жизни наша мама. Деканат об этом прекрасно знал — Настю отпускали с занятий на 40 дней. Папа живет в другом городе. Настя закончила школу с золотой медалью, на вступительных набрала по истории Беларуси 97 баллов из 100. Была старостой группы. Находится дома на больничном — отчисляют за нарушение в этот день.

Вся эта ситуация очень странная. Как составили список этих 15 отчисленных студентов, выбрав их из сотни участников, непонятно.



Настя Войтович в центре

Сама Анастасия отказывается уезжать из Беларуси, чтобы продолжать учебу за границей: варианты уже появились.

— Я никуда не поеду. Здесь семья и друзья. И зачем тогда были все эти наши протесты? Если не получится с восстановлением (студенты сообщают, что некоторые преподаватели после отчисления стали писать характеристики на студентов, поэтому вопрос остается «приоткрытым»), то буду поступать в следующем году. Сертификаты с хорошими баллами действуют два года, успею.



Из характеристики на (бывшую) студентку