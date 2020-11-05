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Биткоин приблизился к 15 тысячам долларов

05.11.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Криптовалюта биткоин возвращается к показателям трехлетней давности. Неделю назад она уверенно перешагнула планку в $13 500, чуть подержалась на ней и пошла в гору. Теперь биткоин стоит почти 15 тысяч долларов.

Пиковые значения этой криптовалюты пришлись на конец 2017 года, когда биткоин стоил дороже 17 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта просела и падала ниже 4 тысяч. Однако в этом году, начиная с весны, курс вполне стабильно идет в гору.

Биткоин приблизился к 15 тысячам долларов
Динамика курса за год

Другая популярная криптовалюта, Ethereum, сейчас оценивается примерно в $405.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта биткоин возвращается к показателям трехлетней давности. Неделю назад она уверенно перешагнула планку в $13 500, чуть подержалась на ней и пошла в гору....
 
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