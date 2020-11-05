Биткоин приблизился к 15 тысячам долларов

Источник материала: Onliner

Криптовалюта биткоин возвращается к показателям трехлетней давности. Неделю назад она уверенно перешагнула планку в $13 500, чуть подержалась на ней и пошла в гору. Теперь биткоин стоит почти 15 тысяч долларов.

Пиковые значения этой криптовалюты пришлись на конец 2017 года, когда биткоин стоил дороже 17 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта просела и падала ниже 4 тысяч. Однако в этом году, начиная с весны, курс вполне стабильно идет в гору.



Динамика курса за год

Другая популярная криптовалюта, Ethereum, сейчас оценивается примерно в $405.