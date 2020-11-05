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Биткоин приблизился к 15 тысячам долларов
Источник материала: Onliner
Криптовалюта биткоин
Пиковые значения этой криптовалюты пришлись на конец 2017 года, когда биткоин стоил дороже 17 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта просела и падала ниже 4 тысяч. Однако в этом году, начиная с весны, курс вполне стабильно идет в гору.
Динамика курса за год
Другая популярная криптовалюта, Ethereum, сейчас оценивается примерно в $405.
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Криптовалюта биткоин возвращается к показателям трехлетней давности. Неделю назад она уверенно перешагнула планку в $13 500, чуть подержалась на ней и пошла в гору....
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