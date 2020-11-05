У Белпочты масштабный технический сбой: не работают отделения по всей стране

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В пресс-службе оператора почтовой связи не смогли дать оперативный комментарий. Однако Белпочта сообщила РИА Новости, что технический сбой нарушил работу ее отделений по всей Беларуси, но причина не в хакерах, проблему скоро решат.



Работники почты отметили, что сбои в работе начались больше двух часов назад, сообщает TUT.BY.

«Даже посылку отыскать по треку, если у человека нет извещения, невозможно, - рассказали в одном из отделений почты в Ленинском районе Минска. - Наша система не работает».

Также, к примеру, в почтовом отделении в столичном микрорайоне Серебрянка людей не обслуживают.

Что в итоге?

Как сообщается, сбои в работе есть не только в Минске, но и в других городах, например, в Молодечно сообщили, что «пока ничего не принимают, пока что не работает система».

Там уточнили, что сбои начались ориентировочно около 13.00.

В Белпочте уточнили, что причина сбоя - технические проблемы с сервером.

