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Иностранец требовал деньги у своего земляка и угрожал взорвать гранату

05.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Иностранец требовал у своего земляка четыре тысячи долларов и угрожал гранатой, сообщили в четверг в пресс-службе МВД.

YouTube/МВД Беларуси
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Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, выйти на 60-летнего мужчину правоохранителям удалось после обращения к ним 43-летнего гражданина одной из стран Закавказья.

Со слов последнего, вечером 31 октября к нему в машину сел земляк и потребовал четыре тысячи долларов. В случае невыполнения условия незваный гость грозился взорвать заявителя, демонстрируя при этом гранату.

Мужчина попросил дать ему несколько дней на сбор необходимой суммы.

Вымогатель 4 ноября пришел к дому потерпевшего, где его уже ждали оперативники и ОМОН. Во время задержания мужчина выбросил одну гранату. Еще две "лимонки" и охотничий нож изъяли милиционеры. Взрывоопасные предметы обезвредили саперы.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное под угрозой убийства. Мужчина водворен в ИВС, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Со слов подозреваемого, он дважды судим на родине за убийство и покушение на убийство.

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Теги: Минск
 
 
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Во время задержания мужчина выбросил одну гранату. Еще две "лимонки" и охотничий нож изъяли милиционеры.
 
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