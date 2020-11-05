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Иностранец требовал деньги у своего земляка и угрожал взорвать гранату
05.11.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Иностранец требовал у своего земляка четыре тысячи долларов и угрожал гранатой, сообщили в четверг в пресс-службе МВД.
Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, выйти на 60-летнего мужчину правоохранителям удалось после обращения к ним 43-летнего гражданина одной из стран Закавказья.
Со слов последнего, вечером 31 октября к нему в машину сел земляк и потребовал четыре тысячи долларов. В случае невыполнения условия незваный гость грозился взорвать заявителя, демонстрируя при этом гранату.
Мужчина попросил дать ему несколько дней на сбор необходимой суммы.
Вымогатель 4 ноября пришел к дому потерпевшего, где его уже ждали оперативники и ОМОН. Во время задержания мужчина выбросил одну гранату. Еще две "лимонки" и охотничий нож изъяли милиционеры. Взрывоопасные предметы обезвредили саперы.
Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное под угрозой убийства. Мужчина водворен в ИВС, его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Со слов подозреваемого, он дважды судим на родине за убийство и покушение на убийство.
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Во время задержания мужчина выбросил одну гранату. Еще две "лимонки" и охотничий нож изъяли милиционеры.
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