Иностранец требовал деньги у своего земляка и угрожал взорвать гранату

Источник материала: Sputnik Беларусь

Иностранец требовал у своего земляка четыре тысячи долларов и угрожал гранатой, сообщили в четверг в пресс-службе МВД.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, выйти на 60-летнего мужчину правоохранителям удалось после обращения к ним 43-летнего гражданина одной из стран Закавказья.

Со слов последнего, вечером 31 октября к нему в машину сел земляк и потребовал четыре тысячи долларов. В случае невыполнения условия незваный гость грозился взорвать заявителя, демонстрируя при этом гранату.

Мужчина попросил дать ему несколько дней на сбор необходимой суммы.

Вымогатель 4 ноября пришел к дому потерпевшего, где его уже ждали оперативники и ОМОН. Во время задержания мужчина выбросил одну гранату. Еще две "лимонки" и охотничий нож изъяли милиционеры. Взрывоопасные предметы обезвредили саперы.

Возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное под угрозой убийства. Мужчина водворен в ИВС, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Со слов подозреваемого, он дважды судим на родине за убийство и покушение на убийство.

Смотрите также:

Белорусский "вор в законе" Муму задержан в Слуцке – видео

– видео В Минске семье с ребенком угрожали пистолетом – видео