ОБСЕ рекомендует Беларуси назначить перевыборы президента

Источник материала: Ежедневник

фото: novostipmr.com

В докладе ОБСЕ утверждается, что прошедшие в августе президентские выборы в Беларуси имели очевидные недостатки и не отвечали нормам по мониторингу за электоральным процессом.

Властям Беларуси рекомендуется отменить результаты президентских выборов из-за нарушений, которые имели место на всех этапах. Об этом говорится в докладе назначенного в рамках Московского механизма докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека. Властям Беларуси предлагается "новый электоральный процесс на основе международных стандартов". Доклад был представлен 5 ноября на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ.

"Отменить результаты выборов президента 9 августа 2020 года из-за нарушений на всех этапах этого процесса. Организовать новые настоящие президентские выборы на основе международных стандартов", - цитирует документ агентство ТАСС .

Кроме того, Минску рекомендуется своевременно пригласить для наблюдения за выборами миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, гарантировать участие всех представителей общественности в избирательных комиссиях, чтобы они смогли независимо выполнять свои функции, и привести избирательное право в соответствие со стандартами, рекомендованными БДИПЧ ОБСЕ и ООН.

"В качестве общего вывода есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты", - говорится в объемном документе на 58 страниц.

"Что касается вопроса "фальсификации выборов", докладчик делает вывод, что президентские выборы имели очевидные недостатки, которые не отвечали основным требованиям, установленным на основе мониторинга предыдущих выборов", - подчеркивается в докладе.

Как поясняется в документе, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ было слишком поздно приглашено для наблюдения за важным процессом регистрации кандидатов, поэтому оно было вынуждено отказаться от отправки миссии наблюдения. "Наблюдения местных мониторинговых организаций и граждан, международных наблюдателей вполне обоснованно выявили, что президентские выборы не соответствовали основным международным требованиям для настоящих выборов. Таким образом, утверждения о том, что президентские выборы не были прозрачными, свободными и справедливыми, признаны подтвержденными", - отмечается в докладе.

Рекомендации странам ОБСЕ

Докладчик ОБСЕ рекомендовал странам не признавать итоги выборов в Беларуси и запросить проведение нового электорального процесса под наблюдением международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). "Рекомендации государствам - участникам ОБСЕ: не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года; запросить новые выборы под наблюдением БДИПЧ и других международных наблюдателей на основе стандартов ОБСЕ; запросить выполнение вышеуказанных рекомендаций правительством Беларуси; продолжать усилия по налаживанию диалога между всеми сторонами в Беларуси; участвовать в международном механизме расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов", - сказано в докладе.

Кроме того, в нем говорится о необходимости оказывать техническую помощь Беларуси для подготовки новых президентских выборов и мониторинга прав человека, демократии и верховенства закона на основе рекомендаций докладчика в рамках Московского механизма ОБСЕ.

В документа также отмечается, что средства массовой информации и безопасность журналистов в Белоруссии подвергаются массированным нападкам. Минску рекомендуется обеспечить безопасность всех журналистов и воздерживаться от любых преследований, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Московский механизм

Австрийский профессор по международному праву Бенедек был отобран из официального списка экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для составления доклада запущенного Московского механизма ОБСЕ в отношении Беларуси. Белорусские власти отказались участвовать в его работе. БДИПЧ было поручено оказать поддержку докладчику, для работы которого был создан специальный адрес электронной почты, куда белорусские журналисты и правозащитники могли отправить информацию о ситуации с правами человека.

В сентябре 2020 года 17 государств - участников ОБСЕ выступили с требованием применить Московский механизм ОБСЕ в отношении Беларуси с целью создания экспертной группы по изучению ситуации с правами человека в стране после президентских выборов. Это уже второй случай запуска данного механизма в отношении Беларуси после того, как в предыдущий раз такой шаг предпринимался в 2011 году. Докладчик предлагает свои рекомендации Беларуси и ОБСЕ для решения вызвавших обеспокоенность вопросов в сфере прав человека, основанных на сообщениях о запугивании и преследовании политических активистов, журналистов, юристов, правозащитников, задержании потенциальных кандидатов в президенты, ограничении доступа к информации, чрезмерном применении силы против мирных демонстрантов.