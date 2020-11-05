С минских предприятий массово увольняют членов новых первичек Свободного профсоюза металлистов

С нескольких минских заводов массово уволили членов новых созданных первичных организаций Свободного профсоюза металлистов (СПМ; членская организация Белорусского конгресса демократических профсоюзов), сообщил на пресс-конференции 5 ноября в Минске председатель СПМ Александр Бухвостов.



Александр Бухвостов. Фото: belaruspartisan.by.

По его словам, «протестное движение против фальсификаций, беспредела, который творится в Беларуси длительное время, вызвало интерес к независимому профсоюзному движению у многих работников предприятий». Бухвостов подчеркнул, что если раньше СПМ «было сложно агитировать людей вступать в свои ряды», то сейчас этот процесс «стал более динамичным».

В октябре профсоюзные первички СПМ были созданы на Минском электротехническом заводе имени Козлова (МЭТЗ), «Белкоммунмаше», Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). Сейчас в них входит около 100, 40 и 30 работников соответственно.

«Но мы столкнулись с тем, что администрации под давлением власти, спецслужб начинают терроризировать наши организации, массово увольнять членов Свободного профсоюза металлистов, — отметил председатель СПМ. — С этим мы сталкиваемся на ряде предприятий, где уже создали первичные профсоюзные организации, зарегистрировали их, поставили на учет в совете профсоюза».

Так, по словам профсоюзного лидера, с МЭТЗ уволили 25 работников — членов первички, еще одна работница уволилась по собственному желанию, с «Белкоммунмаша» — 12 работников, с МЗКТ — 9. «Увольняют руководителей организаций, поэтому почти все организации, которые мы создали, сегодня обезглавлены», — подчеркнул Бухвостов.

«На других предприятиях, где мы начинали создавать профсоюзные организации, процесс создания начинает притормаживать, — отметил он. — Мы, конечно, принимаем меры — выходим на наших товарищей из международных профсоюзов, они выражают солидарность, но, главное, нам надо у себя здесь бороться за то, чтобы наше право создавать профсоюзные организации не нарушалось, чтобы никто не узурпировал власть в нашей стране».

Председатель первичной организации СПМ на электротехническом заводе инженер-конструктор Виталий Чичмарев сообщил, что давление со стороны администрации началось еще в начале октября, когда некоторые работники предприятия записали видеоролик, в котором заявили о выходе из Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности, входящего в состав провластной Федерации профсоюзов Беларуси. О создании на заводе первички СПМ они уведомили руководство во второй половине октября. «В итоге я, находясь в отпуске, узнал, что меня уволили. В понедельник, 2 ноября, меня даже не пустили на предприятие, я не смог забрать личные вещи. <...> Меня просто выставили за дверь. Я отработал на заводе 22 года», — сказал он.

Схожие истории увольнения рассказали заместители председателя заводской первички стропальщик Михаил Маринич и мастер производственного участка Дмитрий Кривонос, а также член совета организации сборщица Янина Малаш.

Чичмарев сообщил, что сейчас СПМ собирает документы, связанные с увольнением с МЭТЗ членов независимого профсоюза, чтобы обратиться в суд. По его словам, «увольнение произошло с нарушением трудового законодательства», поскольку официальной причиной было названо «нанесение экономического ущерба предприятию в размере трех месячных зарплат».

«Для того чтобы так уволить, должно было проводиться расследование. Нас должны были сначала уведомить, что оно началось, взять с нас объяснение по каким-то определенным пунктам, как мы нанесли этот ущерб. Ничего этого не было сделано, нам просто вписали [в трудовые книжки] статью. Поэтому мы договорились обратиться в суд, чтобы восстановить всех работников, уволенных по этой статье», — сообщил председатель заводской первички.