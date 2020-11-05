|
Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем
Источник материала: Навiны
5 ноября в Вене Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча прошла в формате тет-а-тет.
На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в Беларуси и возможная роль Австрии в этом процессе.
Светлана Тихановская выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против представителей белорусской власти и силовиков.
Светлана Тихановская выразила соболезнования народу Австрии в связи с
|
Свежие газеты
Архив (Разное)