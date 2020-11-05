Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем

5 ноября в Вене Светлана Тихановская провела встречу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Как сообщает пресс-служба Тихановской, встреча прошла в формате тет-а-тет.





На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в Беларуси и возможная роль Австрии в этом процессе.

Светлана Тихановская выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против представителей белорусской власти и силовиков.