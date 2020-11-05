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«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

05.11.2020 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несколько десятков участников акции отправились от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе — известный гражданский активист, 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с тростями и костылями.


«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска


Демонстранты несли цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями «Стоп беззаконию. Стоп насилию. Свободу политзаключенным!», «Сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лёжа наступай», «Отстоим свою независимость. Построим белорусский мир» и другими.

Сегодняшний марш проходил под девизом «Люди с инвалидностью тела против беспредела людей с инвалидностью души».

До начала шествия на площади Независимости между участниками акции и съемочной группой телеканала СТВ завязалась эмоциональная словесная перепалка. На вопрос представителя канала Григория Азаренка, зачем они пришли на марш и чего им не хватает, собравшиеся задали ему встречные вопросы: почему врет телевидение и другие госСМИ, почему ОМОН задерживает и избивает людей на улицах, за что отчисляют студентов и увольняют с работы не согласных с политикой Лукашенко, за что сидят политзаключенные, куда пропали протоколы с участков для голосования после выборов, почему у пенсионеров и инвалидов маленькие пенсии.

За ГУМом участники марша вынуждены были повернуть налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было преодолеть для того, чтобы продолжать шествие по проспекту Независимости, не предусмотрен для людей с инвалидностью.

С улицы Ленина протестующие свернули направо, к гостинице «Европа». И здесь их ожидало препятствие. Проход на улицу был перекрыт грузовиком и обнесен строительными лентами, и участникам марша, многие из которых передвигаются с костылями и тростями, пришлось проходить под этими лентами.

Дойдя до Октябрьской площади, участники марша выстроились в цепь вдоль проспекта Независимости, показывая знак «виктория». К ним подъехал милицейский микроавтобус. По словам очевидцев, задержаны две женщины.
 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

«Сбили с ног, сражайся на коленях». Инвалиды прошли маршем по центру Минска

 

Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями  были задержаны Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста, а еще до начала шествия — журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич.

За маршем наблюдали сотрудники милиции в форме и в штатском, которые вели видеосъемку. Колонну демонстрантов на протяжении всего шествия сопровождал милицейский микроавтобус.

Предыдущий марш людей с инвалидностью состоялся 31 октября, в минувшую субботу. Его участники начали шествие от Красного костела и по ходу движения объединились в одну колонну с женским маршем протеста, который проходил в Минске в то же время.

 

Фото Андрея Шавлюго / БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 5 ноября прошел очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями.
 
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