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Кафе MonkeyFood просит о помощи: нужно оплатить штрафы от МЧС на сумму 11,5 тысячи рублей

05.11.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Веганское кафе MonkeyFood просит о помощи с оплатой штрафов, которые заведению выписали представители МЧС. Проверки в обоих заведениях бренда прошли после того, как 26 октября кафе «солидаризировалось с теми, кто выражают свою гражданскую позицию» и не принимало гостей. Сумма штрафов — 11 510 рублей.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/monkeyfood

Представители заведения опубликовали в соцсетях пост с просьбой о помощи в оплате штрафа на сумму 11 510 рублей. Такое же письмо они прислали в редакцию TUT.BY. В нем говорится, что 26 октября MonkeyFood солидаризировались с людьми, которые выражают свою гражданскую позицию, — в тот понедельник кафе не принимало гостей.

30 октября в оба заведения бренда (на Октябрьской, 16, и Богдановича, 128а) одновременно пришли две проверки санстанции, которые закрыли оба заведения. На следующий день в оба заведения одновременно пришли две проверки МЧС, которые также закрыли (уже закрытые) заведения повторно.

В MonkeyFood рассказывают, какие именно нарушения нашли представители МЧС: в кафе на Богдановича был один огнетушитель вместо пяти; между стеллажом и шкафчиком в коридоре было меньше метра. В кафе на Октябрьской не было договора на техобслуживание.

— Все проверки приходили так, чтобы физически невозможно было предоставить все необходимые бумаги, так как кафе два, а многие документы в одном экземпляре на предприятие (журналы, инструктажи, приказы), — уточняют представители кафе.

Через несколько дней найденные недочеты исправили, санстанция дала заведениям разрешение на работу обоих кафе. В то же время МЧС выписали владельцам штрафы на сумму 11 510 рублей.

— 4 ноября в оба кафе повторно пришли проверки санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Получается, что на Октябрьской — это третья проверка СЭС за пять дней, а на Богдановича вторая. Они снова пришли синхронно, в одинаковое время в оба кафе. Снова закрыли заведения.

На данный момент оба кафе и доставка не работают, уточняют в MonkeyFood.

— На нас висят штрафы и задолженности, которые растут, пока мы не работаем. Общепит — это велосипед. Пока педали крутишь, он едет. Сейчас наш велосипед остановился.

MonkeyFood — первый в Беларуси веганский фастфуд. Сегодня это два кафе и доставка (на велосипеде). Продвигают идеи социальной справедливости, поддерживали многие проекты и, как признаются сами, никогда не просили о помощи для себя. В первую волну COVID-19 месяц бесплатно кормили сотрудников общепита, которые потеряли работу из-за пандемии, раздавали аптечки первой помощи, угощали гостей горячими напитками 26 октября, выражая солидарность с теми, кто вышел заявить свою позицию.

Поддержать заведения можно так:

  • перечислить средства через ЕРИП (банковские услуги — банки НКФО — Альфа-Банк — пополнение счета) BY11 ALFA 3014 6307 7300 4027 0000
  • перечислить средства на карту Альфа-Банк 5370 0099 8015 5875 до 09/23

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Веганское кафе MonkeyFood просит о помощи с оплатой штрафов, которые заведению выписали представители МЧС. Проверки в обоих заведениях бренда прошли после того, как 26...
 
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