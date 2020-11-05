Новая Skoda Octavia: озвучены цены в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси начался прием заказов на лифтбек Skoda Octavia нового поколения , выпуск которого недавно был освоен в Нижнем Новгороде.





Стартовая цена — 49 700 рублей за версию с 1,6-литровым атмосферным мотором MPI (110 л. с.), который пока сочетается только с 6-ступенчатым «автоматом» (5-ступенчатая «механика» появится позже). В базовую комплектацию Active входят передние и боковые подушки безопасности, ESP, светодиодные фары, кнопка запуска двигателя, кондиционер, подогрев сидений, руль с кожаной оплеткой и кнопками управления аудиосистемой.





Версия Ambition с тем же мотором 1.6 MPI и «автоматом» стоит 53 200 рублей. В эту комплектацию добавляются боковые шторки безопасности, датчики дождя и света, круиз-контроль, задний парктроник, 8 динамиков аудиосистемы, внутреннее зеркало с затемнением, климат-контроль, водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора, сетки и органайзер в багажнике. В 61 425 рублей обойдется исполнение Style, в котором есть система контроля слепых зон, функция аварийного торможения, комбинированная обивка салона (кожа/замша) и 17-дюймовые литые колесные диски.









К заказу доступны и более мощные версии с турбомоторами. Цены на Octavia с мотором 1.4 TSI (150 л. с. и 250 Нм крутящего момента) с 6-ступенчатой «механикой» начинаются от 49 875 рублей, вариант с 8-ступенчатым «автоматом» стоит от 51 800 рублей.





Наконец, самая мощная версия Octavia с двухлитровым TSI (190 л. с.) обойдется минимум в 66 325 рублей, а топовое исполнение с тем же мотором, где есть ассистент движения в полосе и адаптивный круиз-контроль, стоит 74 550 рублей.