Уролог называет продукты, которые не пойдут на пользу мужчинам

Источник материала: Tut.by

Мужчины живут меньше женщин, потому что уделяют меньше внимания своему здоровью — в том числе и правильному питанию, уверен врач уролог-андролог Александр Баценко. Выбор продуктов может влиять не только на общее самочувствие мужчины, но и на его репродуктивную функцию. Врач называет продукты, к потреблению которых мужчинам нужно относиться с предельной осторожностью.



Александр БаценкоВрач уролог-андролог высшей категории медицинского центра «Кравира» Врачвысшей категории медицинского центра «Кравира»

Колбаски и сосиски

Любое переработанное мясо содержит канцерогены, провоцирующие развитие рака. По данным специалистов ВОЗ, в переработанном мясе (а это колбасы, сосиски, бекон) содержится всего около 15% мяса. Остальные компоненты — крахмал, различные добавки для усиления вкуса, консерванты для более длительного хранения, фиксаторы окраски, антиокислители и др. В колбасах содержатся и нитрозамины — вещества, которые негативно влияют на воспроизводство спермы. Они также способны снижать уровень мужских гормонов, что в дальнейшем может увеличивать риски развития бесплодия.

Жареное мясо

Мужчине нужен белок, и, как правило, он получает его из мясных продуктов. А с ним не все однозначно: с одной стороны, отсутствие мяса может негативно сказаться на общем состоянии здоровья мужчины, с другой — это фактор риска развития онкологических заболеваний, диабета. Что касается урологии, то злоупотребление красным мясом может повысить риски развития рака предстательной железы.

Если мужчина не умеет себя ограничивать в потреблении мясного, ему важно понимать, что самое небезопасное — жареное мясо. При жарке выделяются полициклические ароматические углеводороды, которые также обнаружены в сигаретах и выхлопных газах.



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Мясо, которое производится промышленным путем, зачастую жирное. К примеру, если в домашнем массовая доля жира 2%, то в промышленном она может быть больше в десять раз. Следовательно, для тех, кто потребляет много магазинного мяса, возникают риски ожирения, метаболический синдром. Если есть возможность — лучше выбрать домашнее мясо.

Пиво

Любыми спиртными напитками небезопасно злоупотреблять: они воздействуют на почки, печень, желудочно-кишечный тракт. Чаще всего мужчины «подсаживаются» на пиво для расслабления. У него есть всего один плюс — наличие витаминов группы B, но минусы его в разы перекрывают: в пиве большое количество фитоэстрогенов, которые запускают метаболические нарушения и грозят появлением пивного живота. Но это не только вопрос эстетики: параллельно мужчины могут терять способность иметь качественную сперму, у них может развиться эректильная дисфункция, так как пиво снижает уровень тестостерона.

Чипсы и перекусы из кулинарии

Чипсы, фастфуд из сетей, а также различные чебуреки, беляши — это канцерогены. Сама технология приготовления всех этих продуктов подразумевает обжаривание в масле, которое часто на производстве используется по несколько раз. А это — риск раковых заболеваний, в том числе и предстательной железы. Такие как бы «легкие» перекусы со временем влияют на набор веса, уровень тестостерона, мужскую репродуктивную систему.

Соленая рыбка и консервы

Большое количество потребляемой соли задерживает жидкость в организме, отсюда риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек. Из-за соли может появиться остеопороз, может задерживаться расщепление жиров, что приведет к набору веса. Что касается консервов, то при их производстве часто используются специальные смолы на основе химического вещества бисфенола А. Он заметно снижает уровень тестостерона, способствует возникновению проблем с простатой.