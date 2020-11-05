Тихановская, Латушко и Цепкало призвали армию не выполнять преступных приказов Лукашенко

Источник материала: АФН

Национальный лидер Светлана Тихановская, а также Павел Латушко и Валерий Цепкало призвали армию не выполнять преступных приказов режима.

«Ваша служба всегда основывалась на чести и преданности Родине, народу Беларуси, но сейчас вас хотят втянуть в войну против собственного народа». – говорится в видеообращении.

«У Лукашенко уже не хватает ресурсов, чтобы держаться за власть, поэтому он привлекает силы армии и опытных военных управленцев. Мы знаем, что вас запугивают и требуют нарушить присягу: быть преданным народу, свято соблюдать Конституцию и защищать независимость. Мы призываем вас к одному — сдержать клятву народу и не выполнять преступных приказов».

«Уход Лукашенко неизбежен, но вы можете это ускорить. Если он уйдет сегодня, то уже завтра в Беларуси наступит мир, а Россия и Европа будут работать с новым президентом. Знайте, что мы работаем сообща! Будьте с нами — честно выполняйте свой долг и присягу!», - призвали они.