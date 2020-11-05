В Беларуси уже 121 политзаключенный

Источник материала: АФН

Правозащитные организации признали политзаключенными еще 19 человек, арестованных во врем протестных акций в Беларуси.

ОБ этом говорится в совместном заявлении правозащитный организаций, сообщает центр «Весна».

В связи с информацией о предъявлении обвинений по статье 293 Уголовного кодекса ("Массовые беспорядки") Дмитрию Дубкову, Тимуру Ризапуру, Виктору Седову, Валерию Коленчицу, Павлу Непевному, Дмитрию Конопелько, Роману Кононовичу, Евгению Пропольскому, Роману Гвозделко, Юрию Кузьмичу, Ивану Богдевичу, Марии Нестеровой, а также по ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") Игорю Преженникову, Денису Гутину, Максиму Бабичу (несовершеннолетний), Кириллу Павловцу, Ольге Класковской, Денису Демуху, Евгению Дмитриеву, правозащитники признают всех вышеперечисленных лиц политзаключенными.

Правозащитники потребовали от властей Беларуси немедленного освобождения политзаключенных и всех задержанных в ходе мирных акций протеста.