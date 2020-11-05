Салідарнасці » о смертельном случае, произошедшем 4 ноября на третьем руднике. Председатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун рассказал «» о смертельном случае, произошедшем 4 ноября на третьем руднике.





— По предварительной информации он случился из-за неисправного оборудования, поэтому мы ждем-не дождемся, когда гендиректор «Беларуськалия» прекратит резать годовые заявки на закупке оборудования и запчастей, а рабочие перестанут закрывать на это глаза и присоединятся к стачке.





По словам лидера стачкома, в стачке участвуют около 60 человек, 20 из них присоединились за последние две недели.





— Идеологи с тех участков, где люди уходят в стачку, пишут объяснительные и, наверное, тоже скоро придут к нам.





О масштабах итальянской забастовки можно только догадываться, она не заканчивалась, добавил Анатолий Бокун.





— Вы отсидели 55 суток. Ваш коллега Юрий Корзун, который приковал себя наручниками к горно-шахтному оборудованию, отбыл 30 суток ареста. Активист стачкома Павел Пученя отсидел 40 суток с середины сентября. Кто-то из них покинул стачком?





— Нет. Все на месте и намерены идти до конца. Нас поддерживают все жители нашей страны и зарубежья. Более 6000 писем со всего мира с требованиями прекратить беспредел пришли начальнику Солигорского РОВД.





— Не было ни одного видео с участием вас и ваших коллег по стачкому, где вы бы каялись перед властью за то, что присоединились к стачке. Как так получилось?





— Я находился в четырех ИВС (Солигорск, Любань, Узда, Старые Дороги).





Разговаривал с сотрудниками милиции, разъяснял нашу позицию, что это не проплаченное мнение, это истинная воля народа и рабочих. И я хочу сказать, что милиция во всех ИВС с народом.





Накануне в разговоре со Светланой Тихановской представители стачкома «Беларуськалия» рассказали, что руководство пытается заглушить протест повышением зарплат и премий, несмотря на то, что план на сентябрь-октябрь предприятие не выполнило.





«Гродно Азот»: «Присылать штрейкбрехеров на два месяца — выброшенные на ветер деньги»





Лидер первичной организации Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Гродно-Азот» Андрей Ханевич о количестве присоединившихся к стачке не знает.





— Профсоюз к стачке никакого отношения не имеет, я могу консультировать тех членов профсоюза, которые ко мне обратились по этому вопросу — не более. По моей информации более 20 работников из нашего профсоюза присоединились к стачке. Но это не все участники стачечного движения.





По словам Ханевича, лидера у стачкома «Гродно Азот» нет.





— Если кто-то собирается идти в стачку, пишет заявление на имя генерального директора.





Кстати, менее чем, за три месяца, прошедшие после выборов, число членов независимого профсоюза на предприятии выросло с 22 человек до почти четырех сотен.





О штрейкбрехерах, которых прислали из «Нафтана» на «Гродно Азот» собеседник «Салідарнасці» знает только по разговорам.





— На два месяца их прислали. Но для нашего производства людей надо минимум полгода обучать, чтобы основы изучил, и даже после этого он специалистом не станет. Это выброшенные на ветер деньги, — считает Андрей Ханевич. — Кто-то говорит, что по обмену опытом в командировку их прислали, а потом азотовцы поедут к ним. Как на самом деле будет — неизвестно.