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Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии
Источник материала: Партизан
5 ноября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в ходе своего изита в Вену.
Австрия готова оказать поддержку для укрепления гражданского общества Беларуси и инициирования инклюзивного диалога, результатом которого станут свободные и справедливые выборы,
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5 ноября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в ходе своего изита в Вену.
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