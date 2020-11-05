ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии

05.11.2020 18:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

5 ноября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в ходе своего изита в Вену.

Австрия готова оказать поддержку для укрепления гражданского общества Беларуси и инициирования инклюзивного диалога, результатом которого станут свободные и справедливые выборы, написал Курц в Twitter по итогам встречи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 ноября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в ходе своего изита в Вену.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Домен, в отличие от машины, дорожает после покупки». Как не потерять сайт — советы от hoster.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика