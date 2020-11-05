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Чистый атом: белорусские ученые работают над очисткой радиоактивных отходов

05.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские ученые разрабатывают методы очистки радиоактивных отходов. Дискуссия на эту тему прошла в Минске в преддверии Дня науки. Тема актуальная: Беларусь готовится к официальному открытию атомной электростанции в Островце, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Белорусские ученые разрабатывают новые методы, которые позволят безопасно очищать жидкие радиоактивные отходы атомной электростанции. Предлагают использовать природное минеральное сырье, а также усовершенствовать существующие сорбенты, мембраны и фильтры белорусского производства. Над этим сейчас экспериментируют химики и физики из Национальной академии наук.

«Атомная электростанция – это очень серьезный объект. Использование технологий на таких объектах возможно лишь после серьезных испытаний. Поэтому те новые разработки, о которых мы говорим, будут в первую очередь апробированы на реальных отходах. Лишь потом, после положительных испытаний, будем внедрять их на нашу БелАЭС», – говорит председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец.

Белорусская атомная станция в Островце уже работает. Первый энергоблок на днях подключили к объединенной энергосистеме страны. Полностью ввести его в промышленную эксплуатацию планируют в начале следующего года.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь готовится к официальному открытию атомной электростанции в Островце в начале следующего года.
 
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