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Чистый атом: белорусские ученые работают над очисткой радиоактивных отходов
05.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские ученые разрабатывают методы очистки радиоактивных отходов. Дискуссия на эту тему прошла в Минске в преддверии Дня науки. Тема актуальная: Беларусь готовится к официальному открытию атомной электростанции в Островце, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Белорусские ученые разрабатывают новые методы, которые позволят безопасно очищать жидкие радиоактивные отходы атомной электростанции. Предлагают использовать природное минеральное сырье, а также усовершенствовать существующие сорбенты, мембраны и фильтры белорусского производства. Над этим сейчас экспериментируют химики и физики из Национальной академии наук.
Белорусская атомная станция в Островце уже работает. Первый энергоблок на днях
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Беларусь готовится к официальному открытию атомной электростанции в Островце в начале следующего года.
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