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«Украинская зарплата вскоре опередит белорусскую». Сможет ли белорусская экономика выйти на уровень «не хуже, чем у соседей»

05.11.2020 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Часть разговора мы публикуем в текстовом варианте, а часть можно скачать в формате MP3 по ссылке. Подписаться на подкаст можно на сервисе «Яндекс.Музыка». Также его можно слушать на устройствах Apple или других «подкастоприемниках».

Главные мысли

Общий дефицит бюджета страны (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН) за 9 месяцев составил 2 миллиарда рублей. Это показатель того, что мы тратим больше, чем зарабатываем.

Лидером роста стала статья «общегосударственная деятельность». За это время на нее потратили 8,9 миллиарда рублей. В прошлом году — 5,8 миллиарда рублей. Рост на 48%. При этом расходы на «социалку» не догоняют девальвацию рубля.

«Украинская зарплата вскоре опередит белорусскую». Сможет ли белорусская экономика выйти на уровень «не хуже, чем у соседей»

Что входит в статью расходов, которая так сильно «распухла»? Среди основных расходов идут ФСЗН, обслуживание госдолга — платежи по основному госдолгу и процентам, а также расходы на госорганы общего назначения (расходы, связанные с их поддержанием, функционированием, зарплатами и так далее). Также есть статья «государственные вопросы». Эта статья расходов никак не детализирована.

Как Минфин может устранить дефицит? Есть два способа: тратим «заначку» и берем в долг. Скорее всего, Минфин будет применять смешанную стратегию.

Возможности Минфина по рефинансированию долгов сильно ограничены. В основном отношениями с Россией. Больше в нынешних условиях вряд ли кто-то даст денег.

Сколько денег есть в резерве у Минфина? Точной цифры нет, но по косвенным признакам это около $4,8 миллиарда.

«Украинская зарплата вскоре опередит белорусскую». Сможет ли белорусская экономика выйти на уровень «не хуже, чем у соседей»

Тратить все резервы министерство финансов не будет. Минфин будет стараться уменьшать дефицит. Это в первую очередь отразится на финансировании «социалки». В целом средний белорус будет жить беднее. Если в ход пойдут ЗВР, то может усилиться давление на белорусский рубль.

За эти 9 месяцев ВВП Беларуси действительно упал меньше, чем у соседей. Но за это время у нас очень сильно выросли запасы готовой продукции на складах. Сейчас это 68,5% от среднемесячного объема производства. То есть наш ВВП лежит на складах, а не выражен в продажах и деньгах. Поэтому упал налог на прибыль. По сравнению с прошлым годом Минфин недобрал 500 миллионов рублей. Это огромная сумма.

Чтобы выйти хотя бы на нулевой ВВП, нам нужно, чтобы за два месяца этого года экономика страны выросла на 4%. «В текущей ситуации это абсолютно нереальная задача в рамках рыночных механизмов, — говорит Ковалкин. — Нарисовать можно все, что угодно: бумага все стерпит».
«Украинская зарплата вскоре опередит белорусскую». Сможет ли белорусская экономика выйти на уровень «не хуже, чем у соседей»

Есть вариант повысить ВВП за счет вливания бюджетных денег в госпредприятия. Да, в какой-то период он вырастет, но потом резко упадет. Это также обернется целым рядом проблем. Не будет хватать денег на «социалку» (школы, больницы, пенсии и пособия), также будет расти инфляция. Из-за того что эти деньги будут вливаться в не совсем эффективные предприятия, прибыльные их не получат, а значит, их прибыль и зарплаты работников будут расти не такими большими темпами.

Головченко заявил, что однозначная инфляция будет неплохим результатом. Владимир Ковалкин считает, что это оптимистичный прогноз. По его словам, в Беларуси инфляция всегда догоняет девальвацию. Если смотреть на курс доллара с начала года, то он вырос примерно на 20%.

«Скорее всего, мы увидим инфляцию, очень близкую к курсу обесценения рубля», — отметил он.

Реально ли сработать «не хуже, чем у других стран»? Если нас сравнивать с соседями из ЕС — Литвой, Латвией и Польшей, — то мы упадем в глубокую депрессию, так как их ВВП на душу населения втрое выше, чем в Беларуси, и зарплаты примерно во столько же раз выше.

«Украинская зарплата вскоре опередит белорусскую». Сможет ли белорусская экономика выйти на уровень «не хуже, чем у соседей»

«Как сделать так, чтобы было не хуже, чем в соседних странах до конца года, я не представляю. Задача выглядеть не хуже, чем соседи, мне кажется провальной», — считает Ковалкин.

«Скоро аргументация „хотите как в Украине“ может исчезнуть, так как украинская зарплата может опередить белорусскую, — заявил Ковалкин. — Беларусь рискует в ближайшее время стать самой отсталой страной на уровне своих соседей».

Таймлайн

00:24—6:48. На что мы тратили бюджет в третьем квартале этого года? Почему статья «общегосударственные расходы» выросла на 48%?

06:48—10:58. Откуда в бюджете мог образоваться дефицит? Как такое возможно? Что будет делать Минфин и повлияет ли это на зарплаты белорусов?

10:58—12:58. Верно ли заявление о том, что экономика Беларуси сейчас в лучшем положении, чем соседние страны? Почему наш ВВП «лежит на складах»?

12:58—14:24. Реально ли выйти на нулевой рост ВВП? И что для этого нужно сделать?

14:24 —19:06. Почему изменились планы по инфляции? Нас ждет резкий рост цен в ближайшие два месяца?

19:06—21:00. Какими проблемами обернется «вливание» денег в госпредприятия? При чем тут цены и зарплаты?

21:00—25:00. Реально ли сработать «не хуже, чем у других стран»? И почему наша экономика и зарплаты могут стать ниже, чем у всех соседей (даже в Украине)? И какой выход?

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