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Мощные, тихие, пока без игр: появились первые обзоры новых Xbox
Источник материала: Onliner
Зарубежные ресурсы опубликовали обзоры приставок нового поколения от Microsoft. Модели
Обозреватели единодушны по части скорости работы системы и загрузки игр: переход на SSD порой в разы сокращает время запуска игры. К примеру, на
Джойстик, как отметил обозреватель The Guardian, ощущается практически таким же. Собственно, он почти и не изменился — только появилась дополнительная кнопка «Поделиться» и крестовина немного другая.
То же касается интерфейса: по сравнению с Xbox One нововведений мало. С другой стороны, при переходе со старой приставки все будет казаться привычным — преемственность как-никак.
Что интересно, разницу между Series S ($300) и Series X ($500) обозреватели называют некритичной в плане графики. Младшая версия хоть и выдает картинку в разрешении не более 1440р, но отличия в играх практически незаметны по сравнению с настоящим 4K на Series X. По крайней мере, так уверяют критики The Guardian и
Ругают приставку пока что за две вещи. Во-первых, дорогое расширение пространства — 220 долларов за карточку с еще одним терабайтом памяти. Во-вторых, на старте продаж у консоли, по сути, нет ни одного эксклюзивного проекта. Журналист The Guardian
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Зарубежные ресурсы опубликовали обзоры приставок нового поколения от Microsoft. Модели Xbox Series S и Series X критики называют супермощными и тихими, однако отмечают, что при...
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