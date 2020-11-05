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Мощные, тихие, пока без игр: появились первые обзоры новых Xbox

05.11.2020 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зарубежные ресурсы опубликовали обзоры приставок нового поколения от Microsoft. Модели Xbox Series S и Series X критики называют супермощными и тихими, однако отмечают, что при переходе с прошлых Xbox One вау-эффекта почти нет.

Обозреватели единодушны по части скорости работы системы и загрузки игр: переход на SSD порой в разы сокращает время запуска игры. К примеру, на Xbox One X загрузка Assassin’s Creed Odyssey длилась 1 минуту и 7 секунд, а на Xbox Series X — ровно 30 секунд. Правда, такая разница не во всех играх: Evil Within 2 на прошлом поколении загружалась 43 секунды, на новом — 33 секунды.

Джойстик, как отметил обозреватель The Guardian, ощущается практически таким же. Собственно, он почти и не изменился — только появилась дополнительная кнопка «Поделиться» и крестовина немного другая.

То же касается интерфейса: по сравнению с Xbox One нововведений мало. С другой стороны, при переходе со старой приставки все будет казаться привычным — преемственность как-никак.

Что интересно, разницу между Series S ($300) и Series X ($500) обозреватели называют некритичной в плане графики. Младшая версия хоть и выдает картинку в разрешении не более 1440р, но отличия в играх практически незаметны по сравнению с настоящим 4K на Series X. По крайней мере, так уверяют критики The Guardian и CNet.

Ругают приставку пока что за две вещи. Во-первых, дорогое расширение пространства — 220 долларов за карточку с еще одним терабайтом памяти. Во-вторых, на старте продаж у консоли, по сути, нет ни одного эксклюзивного проекта. Журналист The Guardian отметил, что за 15 лет рецензирования игровых продуктов это первый раз, когда консоль выходит вообще без единого эксклюзива. Ресурс The Verge тоже записал это в минус приставки. С другой стороны, такова политика Microsoft, о которой давно стало известно.

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Зарубежные ресурсы опубликовали обзоры приставок нового поколения от Microsoft. Модели Xbox Series S и Series X критики называют супермощными и тихими, однако отмечают, что при...
 
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