Мощные, тихие, пока без игр: появились первые обзоры новых Xbox

Источник материала: Onliner

Зарубежные ресурсы опубликовали обзоры приставок нового поколения от Microsoft. Модели Xbox Series S и Series X критики называют супермощными и тихими, однако отмечают, что при переходе с прошлых Xbox One вау-эффекта почти нет.

Обозреватели единодушны по части скорости работы системы и загрузки игр: переход на SSD порой в разы сокращает время запуска игры. К примеру, на Xbox One X загрузка Assassin’s Creed Odyssey длилась 1 минуту и 7 секунд, а на Xbox Series X — ровно 30 секунд. Правда, такая разница не во всех играх: Evil Within 2 на прошлом поколении загружалась 43 секунды, на новом — 33 секунды.

Джойстик, как отметил обозреватель The Guardian, ощущается практически таким же. Собственно, он почти и не изменился — только появилась дополнительная кнопка «Поделиться» и крестовина немного другая.

То же касается интерфейса: по сравнению с Xbox One нововведений мало. С другой стороны, при переходе со старой приставки все будет казаться привычным — преемственность как-никак.

Что интересно, разницу между Series S ($300) и Series X ($500) обозреватели называют некритичной в плане графики. Младшая версия хоть и выдает картинку в разрешении не более 1440р, но отличия в играх практически незаметны по сравнению с настоящим 4K на Series X. По крайней мере, так уверяют критики The Guardian и CNet .

Ругают приставку пока что за две вещи. Во-первых, дорогое расширение пространства — 220 долларов за карточку с еще одним терабайтом памяти. Во-вторых, на старте продаж у консоли, по сути, нет ни одного эксклюзивного проекта. Журналист The Guardian отметил , что за 15 лет рецензирования игровых продуктов это первый раз, когда консоль выходит вообще без единого эксклюзива. Ресурс The Verge тоже записал это в минус приставки. С другой стороны, такова политика Microsoft, о которой давно стало известно.