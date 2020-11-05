Посмотрите, в каких домах, возможно, будут жить люди на Марсе

Источник материала: Onliner

Если вы думаете, что мысли о жизни в космосе поглощают умы только ученых и детей, мечтающих стать новыми Гагариными или Армстронгами (кому как больше нравится), то вы ошибаетесь. Свои головы ломают и дизайнеры с архитекторами, которые серьезно размышляют над тем, как будет выглядеть наше жилье, например, на Марсе. Кто-то идет дальше и уже представляет проекты «домов будущего».









Команда дизайнеров OPEN Architecture из Китая создала прототип идеального дома на Марсе, в котором сочетаются технологии, дизайн и архитектура. В Mars Case (именно так называется прототип жилья новой космической эпохи) все электронные устройства и бытовая техника объединены в одну систему The Home, которой можно управлять со своего смартфона. Она собирает выхлопы, тепло, конденсат и другие побочные продукты, генерируемые каждым прибором, и возвращает энергию, воздух и воду обратно в интегрированную экосистему, сводя к минимуму потребление ресурсов. На Марсе это будет как нельзя актуально: из-за количества ракетного топлива, необходимого для перемещения предметов в космосе, там нет места для чрезмерного потребления и отходов. Все должно быть максимально эффективным.













Сам прототип легкий и компактный, его размер всего 2,4×2,4×2 метра.