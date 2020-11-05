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Посмотрите, в каких домах, возможно, будут жить люди на Марсе
Источник материала: Onliner
Если вы думаете, что мысли о жизни в космосе поглощают умы только ученых и детей, мечтающих стать новыми Гагариными или Армстронгами (кому как больше нравится), то вы ошибаетесь. Свои головы ломают и дизайнеры с архитекторами, которые серьезно размышляют над тем, как будет выглядеть наше жилье, например, на Марсе. Кто-то идет дальше и уже представляет проекты «домов будущего».
Команда дизайнеров OPEN Architecture из Китая
Сам прототип легкий и компактный, его размер всего 2,4×2,4×2 метра.
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Если вы думаете, что мысли о жизни в космосе поглощают умы только ученых и детей, мечтающих стать новыми Гагариными или…Читать далее…
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