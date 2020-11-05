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Минский кинофестиваль «Лістапад» отменен

05.11.2020 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский кинофестиваль «Лістапад», который должен был пройти с 6 по 13 ноября, отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры, которое является учредителем фестиваля.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В сообщении сказано, что решение об отмене в 2020 году всех мероприятий в рамках «Лістапада» принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Беларуси.

Средства за купленные билеты на фильмы будут возвращены. О механизме возврата сообщат немного позже.

 
 
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Минский кинофестиваль «Лістапад», который должен был пройти с 6 по 13 ноября, отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства культуры, которое является...
 
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