В Минске пробегут с 200-килограммовым пианино

Источник материала: Tut.by

7 ноября в Минске проведут нестандартный забег: в руках у участников будет акустическое пианино. Спортивно-музыкальный праздник посвятят Международному дню пианиста.



Фото: unsplash.com

Необычный забег устроят на стадионе БГПУ (улица Сенницкая, 55) 7 ноября в 11.00. Пробежаться с пианино смогут зарегистрированные участники. Планируется, что их будет порядка 50 человек. Участие в забеге платное.

Вес инструмента — 200 кг, поэтому все атлеты поделятся на команды по 10 человек, чтобы пробежать 400 метров с «дополнительной нагрузкой».

По словам организаторов, это первый забег с пианино в мире. Инструмент настроят, так что в перерывах между забегом на нем можно сыграть. Помимо большого инструмента, на стадионе будут и синтезаторы полегче, которые тоже могут стать частью чьей-то ноябрьской пробежки. Выиграет команда, которая справится с задачей за минимальное количество времени.