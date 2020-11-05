У минчанина, задержанного за взлом системы Мингорисполкома, нашли оружие. Рассказываем о нем

Источник материала: Tut.by

Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании двух минчан, причастных ко взлому компьютерной системы Мингорисполкома. У одного из них нашли не самое обычное огнестрельное оружие. 42.TUT.BY рассказывает о нем.



Фото из материалов уголовного дела

По данным следствия, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, взломал компьютерную систему Минского горисполкома. Его задержали, а позже нашли и его 31-летнего знакомого, который также, по данным СК, оказался причастен к правонарушению.

Причем в ходе обыска дома у этого самого знакомого нашли «огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке».

На видео, приложенном к сообщению, видно упомянутое оружие — нечто, очень напоминающее автомат Калашникова АК-74, однако черного цвета. А патроны, лежащие рядом, очевидно не малоимпульсные 5,45×39, которыми стреляет «74-й», а промежуточные 7,62×39 — как для классических АК и АКМ.

Впрочем, беглый осмотр показал, что на оружии белым по черному написана его модель «Сайга-МК». Таким образом, перед нами очевидно не автомат Калашникова, а сделанный на его основе самозарядный карабин.

Белорусы уже знакомы с «Сайгами» — силовики на подавлении протестов довольно часто ходят именно с такими полуавтоматическими дробовиками. Из них стреляли в воздух при разгоне колонны в Гомеле, и с ними же приходили срезать БЧБ-ленты в Новой Боровой.

Однако омоновцы и другие представители силовых структур вооружены другой «Сайгой». Во-первых, по форме она похожа на калашников лишь издали — вблизи мало-мальски разбирающемуся человеку тут же станет ясно, что это не автомат (в данном случае сходство намного выше). Во-вторых, «Сайга» силовиков — это дробовик 12-го калибра. Патрон 7,62×39 в стволе такого будет болтаться как в проруби. Выстрелить им тоже не получится.

В данном случае перед нами «Сайга-МК» исполнение 30. Это нарезной карабин, разработанный на базе 7,62-миллиметрового автомата Калашникова АК-103 (одного из знаменитой экспортной «сотой серии») и сознательно сделанный не просто унифицированным, но максимально аутентичным боевому прототипу.

Калибр оружия, разумеется, не 12-й, а 7,62 мм. Поэтому дробовиком его назвать уже не получится, дробовых патронов под такой просто нет. Магазины также идентичны используемым в АК-103, однако внутри стоит ограничитель, позволяющий вставлять не более 10 патронов. Впрочем, для участия в стрелковых соревнованиях используются и полноценные 30-зарядные магазины.

Как и автоматы Калашникова, автоматика «Сайги-МК» работает по принципу газоотвода. Приклад, цевье и рукоять изготовлены из черного ударопрочного полимера. Снизу и сбоку цевья имеются планки Пикатинни, позволяющие устанавливать фонарь, переднюю тактическую рукоять, коллиматорные и другие прицелы (кстати, рядом с оружием лежит и коллиматор ) и другие аксессуары. Прицельные приспособления — механические, планка размечена, как и в оригинальных автоматах, на 1000 метров.

Так добавим, что на одном из кадров видео отчетливо видна книжечка с надписью «Разрешение на право хранения и ношения огнестрельного оружия».



Скриншот из видео

Этот факт, а также то, что среди обвинений, предъявленных на данный момент задержанным, нет ни слова о незаконном хранении оружия, может служить свидетельством, что «Сайга-МК» у минчанина находится на законных основаниях.

Нарезные охотничьи стволы в нашей стране не запрещены — по законодательству, перед их приобретением нужно на протяжении года иметь гладкоствольное оружие (раньше этот срок составлял пять лет, но в прошлом году все изменилось ).

Однако отметим, что расследование уголовного дела еще продолжается, назначено проведение необходимых экспертных исследований.