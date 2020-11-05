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Сервис проверки задолженностей перестал работать. Минюст: «База защищена»

05.11.2020 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реестр задолженностей по исполнительным документам перестал работать. Из сообщения на сайте реестра не ясно, пострадал только сервис или вся база штрафов и должников, поэтому dev.by обратился за комментарием к пресс-секретарю Министерства юстиции Ольге Шибко.


Фото: pixabay.com

— Были технические моменты, знаю, что наши специалисты занимаются. Пока не готова комментировать по срокам. Бывают всякие моменты технического характера, — сказала Ольга Шибко.

На вопрос, что стало причиной неполадки — внутренний сбой или внешнее воздействие, представитель Минюста ответила, что такие данные предоставить не может.

— Могу сказать, что пострадал доступ к сервису. База не пострадает. Она очень хорошо защищена, — добавила пресс-секретарь.

Ольга Шибко также обещала сообщить dev.by, когда реестр заработает. Когда  это произойдет, новость будет дополнена.

 
Теги: Новости
 
 
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В Министерстве юстиции заверили, что уже занимаются устранением проблем.
 
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