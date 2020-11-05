Власти РБ уточнили условия предоставления льготного кредита на учебу

Источник материала: АФН

Минфин и Минобр Беларуси внесли изменения в условия предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования.

Кредит на льготных условиях для оплаты первого высшего образования предоставляется при условии, что среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Согласно постановлению № 42/274, в среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя не включаются ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций, надбавки и компенсации при производстве работы вахтовым методом, матпомощь нанимателей и профсоюзов переболевшим COVID-19.

Уточнены категории лиц, которые учитываются в составе семьи при определении среднедушевого дохода семьи кредитополучателя; перечень документов в Беларусбанк для выдачи кредита; случаи, при которых вузы должны направить в течение трех дней со дня издания приказа в банк уведомление с указанием даты отчисления, восстановления, предоставления отпуска или перевода студентов.