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Шрайбман: Опасаюсь за брак Тихановских
Источник материала: Партизан
Белорусский политолог Артем Шрайбман рассказал в новом выпуске проекта Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина» про протесты в Беларуси.
Белорусский политолог Артем Шрайбман рассказал в новом выпуске проекта Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина» про протесты в Беларуси: сколько осталось Лукашенко, почему брак Сергея и Светланы Тихановских может быть под угрозой, и как жесть на Окрестина стало главной ошибкой власти. А также почему Кочанова настолько важная, кто самый главный в окружении Лукашенко и какие ошибки он допустил в 2020 году (спойлер: их было много).
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Белорусский политолог Артем Шрайбман рассказал в новом выпуске проекта Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина» про протесты в Беларуси.
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