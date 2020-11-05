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Шрайбман: Опасаюсь за брак Тихановских

05.11.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский политолог Артем Шрайбман рассказал в новом выпуске проекта Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина» про протесты в Беларуси.

Белорусский политолог Артем Шрайбман рассказал в новом выпуске проекта Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина» про протесты в Беларуси: сколько осталось Лукашенко, почему брак Сергея и Светланы Тихановских может быть под угрозой, и как жесть на Окрестина стало главной ошибкой власти. А также почему Кочанова настолько важная, кто самый главный в окружении Лукашенко и какие ошибки он допустил в 2020 году (спойлер: их было много). 
 
 
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Белорусский политолог Артем Шрайбман рассказал в новом выпуске проекта Никиты Мелкозерова «Жизнь-малина» про протесты в Беларуси.
 
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