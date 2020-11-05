BMW вылетел с МКАД и врезался в столб

Источник материала: Onliner

Сегодня на минской кольцевой произошла авария, в результате которой автомобиль оказался за пределами проезжей части. О подробностях пишет пресс-служба управления ГАИ Мингорисполкома.

Управлял автомобилем BMW молодой человек 1995 года рождения. По предварительной информации, водитель двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова и в районе 11-го километра МКАД не справился с управлением — автомобиль оказался за пределами проезжей части, совершил наезд на осветительную мачту и съехал в кювет.

Машина получила механические повреждения. Водитель доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.