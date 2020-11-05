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Доллар в четверг заметно подешевел. Что происходит на валютном рынке и какие сейчас курсы

05.11.2020 19:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль в четверг заметно укрепился к евро и доллару на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 1,05% — до 2,6153 рубля, евро ослаб на 0,28% — до 3,0756 рубля, а российский рубль укрепился на 0,12% — до 3,3438 рубля.

Напомним, эта рабочая неделя началась с заметного роста курса доллара (+0,86% в понедельник), а уже во вторник было небольшое падение, которое усилилось в среду и в четверг.

Выше всего на вечер четверга курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,605 рубля (Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БПС-Сбербанк и РРБ-Банк — 2,59 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Paritetbank (3,078 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать во Альфа-Банке и Paritetbank — 3,06 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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