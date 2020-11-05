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ОБСЕ рекомендует не признавать выборы в Беларуси

05.11.2020 19:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовали не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и настаивать на проведении новых выборов.

Об этом говорится в комментарии британского депутата и министра по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон, передает Интерфакс.

"В отчете ОБСЕ также содержатся рекомендации международному сообществу, в том числе непризнание результатов выборов, просьба о проведении новых выборов, предоставление убежища в случаях преследований и углубленное расследование нарушений прав человека. Великобритания поддерживает эти рекомендации", - отмечается в ее заявлении, зачитанном в ОБСЕ, его текст публикует британский МИД.

Ранее в четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси.

"Имеются неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы, и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные протесты и демонстрации", - процитировала Мортон доклад Бенедека.

Согласно выводам доклада, "все аспекты выборов не соответствовали международным обязательствам Беларуси", что многочисленные нарушения прав человека после выборов не вызывают сомнений.

5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату.

 
 
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Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовали не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и настаивать на проведении новых выборов.
 
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