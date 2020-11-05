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ОБСЕ рекомендует не признавать выборы в Беларуси
Источник материала: АФН
Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовали не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и настаивать на проведении новых выборов.
Об этом говорится в комментарии британского депутата и министра по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон, передает
"В отчете ОБСЕ также содержатся рекомендации международному сообществу, в том числе непризнание результатов выборов, просьба о проведении новых выборов, предоставление убежища в случаях преследований и углубленное расследование нарушений прав человека. Великобритания поддерживает эти рекомендации", - отмечается в ее заявлении, зачитанном в ОБСЕ, его текст публикует британский МИД.
Ранее в четверг докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек в постоянном совете ОБСЕ представил доклад о нарушениях прав человека в Беларуси.
"Имеются неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы, и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные протесты и демонстрации", - процитировала Мортон доклад Бенедека.
Согласно выводам доклада, "все аспекты выборов не соответствовали международным обязательствам Беларуси", что многочисленные нарушения прав человека после выборов не вызывают сомнений.
5 ноября 2020 года истекли полномочия Лукашенко по предыдущему президентскому мандату.
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Государствам-участницам ОБСЕ рекомендовали не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и настаивать на проведении новых выборов.
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