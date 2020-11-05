ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Станьте голосами студентов”: Тихановская обратилась к преподавателям белорусских вузов

05.11.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Республики Беларусь, обратилась к преподавателям белорусских вузов.



Сейчас, по ее мнению, профессорско-преподавательский состав системы высшего образования нашей страны оказался перед непростым выбором: продолжать свою образовательную работу или поддержать протест студентов, рискуя потерять ее.

Многие преподаватели уже совершили храбрый поступок.

Преподаватель МГЛУ Наталья Дулина поддержала студентов и получила за это 14 суток ареста, в знак солидарности с ней об увольнении заявили профессор Елена Лукашанец и преподаватель Юлия Белобрудова. 79 преподавателей МГЛУ подписались под открытым письмом к ректору о восстановлении отчисленных студентов и уволенных коллег. Декан одного из факультетов БГУИР Марина Лукашевич отказалась подписывать приказ об отчислении студентов и написала заявление на увольнение. Такое же заявление написал проректор по учебной работе Валерий Прытков. Декан факультета международных бизнес-коммуникаций БГЭУ Михаил Мишкевич поддержал студентов и был уволен за это. Проректор по учебной работе БГАИ Елена Бохан отказалась подписывать приказ об отчислении троих студентов, преподаватели Академии искусств записали видеообращение с требованием восстановить всех уже отчисленных студентов.

Белорусские власти не готовы заботиться об академических свободах и качестве образования в нашей стране. В Беларуси до сих пор существует система принудительного распределения и призыва в армию. Режим поощряет службу в армии гораздо больше, чем получение высшего образования и построение карьеры в науке.

“Студентам очень важна именно ваша поддержка. Они, как и вы, хотят чувствовать безопасность в родных вузах. Они, как и вы, хотят строить карьеру и получать достойные зарплаты в своей стране. Они, как и вы, хотят чувствовать, что они дома. Помогите им в этом. Любой шаг вашей солидарности укрепляет их веру, а значит, укрепляет и силу мирного протеста”, – обратилась Светлана Тихановская к преподавателям.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская, претендент на пост президента Республики Беларусь, обратилась к преподавателям белорусских вузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
У минчанина, задержанного за взлом системы Мингорисполкома, нашли оружие. Рассказываем о нем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика