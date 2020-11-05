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Опять 25. Yamaha задумалась над выпуском гибридного мотоцикла

05.11.2020 20:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня мало кто помнит, но в начале текущего века компания Yamaha была ярым сторонником идеи гибридных мотоциклов. Если бы не финансовый кризис 2008 года, возможно, японцы и вывели бы свой электро-бензиновый байк на рынок. Но так уж случилось, что к гибридным мотоциклам Yamaha вернулась только сейчас.

Давайте временно перенесемся в 2005 год. В автосалоне в Токио дебютировал концепт Yamaha Gen-Ryu. Именно он изображен на фотографии, из-за которой вы кликнули на эту заметку. Главной фишкой этого байка был не странный внешний вид, а силовая установка. Крутящий момент на заднее колесо передавал 600-кубовый двигатель от спортбайка R6. Концепт имел планетарный редуктор с электромотором, который помогал ДВС вращать ведущее колесо. Схема почти как у Toyota Prius.

Прототип Gen-Ryu хотя и выглядел очень странно, был основан на реальном проекте, который готовили к производству. Позже на основе этой гибридной системы построили еще одну модель — Yamaha HV-X. Этот байк уже был более приземленным по своим формам и был готов к серийному выпуску.

Опять 25. Yamaha задумалась над выпуском гибридного мотоцикла
Yamaha HV-X в разрезе. Это был второй проект гибридного мотоцикла от Yamaha
Опять 25. Yamaha задумалась над выпуском гибридного мотоцикла
Yamaha HV-X был построен вокруг рамы максискутера TMAX. Бензобак расположен под сиденьем, а между ног мотоциклиста — батарея

Здесь тоже применялась планетарная передача, но вместо 4-цилиндрового 600-кубового мотора использовался 1-цилиндровый мотор на 250 куб. см (20 л. с.). В этом прототипе использовалась рама от большого скутера XP500 TMAX. Бензобак был расположен под сиденьем, а между ног у мотоциклиста располагалась батарея.

В 2009 году разговоры о гибридных мотоциклах в штаб-квартире Yamaha прекратились. Но сегодня японский производитель снова посматривает на электро-бензиновые байки. В патентное ведомство Japanese Patent Office направлен проект нового мотоцикла Yamaha c двумя моторами.

Опять 25. Yamaha задумалась над выпуском гибридного мотоцикла
Патентная схема нового гибридного мотоцикла Yamaha. ДВС (42) расположен прямо возле генератора, а электромотор (51) передает тягу на переднюю звездочку. Большая батарея (60) расположена под сиденьем мотоциклиста

На этот раз ДВС планируется использовать исключительно в качестве генератора. То есть крутящий момент на колесо будет передаваться только от электромотора, в то время как у Gen-Ryu и HV-X тяга передавалась и от бензинового движка. В новой гибридной схеме Yamaha ДВС соединен с генератором и никак не связан с коробкой передач (1-ступенчатый редуктор) или электромотором. В свою очередь, электрический двигатель через редуктор передает момент на переднюю звездочку. Довольно крупная тяговая батарея расположена под креслом.

Опять 25. Yamaha задумалась над выпуском гибридного мотоцикла

Эксперты считают, что у гибридного мотоцикла может быть большое будущее. Полностью электрические байки имеют серьезный недостаток: у них очень маленький запас хода. Поэтому наличие возможности залить пару литров бензина и подзарядить с помощью небольшого бензинового мотора аккумулятор может привлечь поклонников 2-колесных транспортных средств.

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Сегодня мало кто помнит, но в начале текущего века компания Yamaha была ярым сторонником идеи гибридных мотоциклов. Если бы не финансовый кризис 2008 года, возможно,...
 
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