Кинофестиваль «Лістапад» отменили в связи с эпидемиологической ситуацией в стране

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь оргкомитетом принято решение об отмене в 2020 году всех мероприятий XXVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад».

Средства за купленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет разъяснен в ближайшее время. Такое заявление опубликовано в Telegram-канале Министерства культуры РБ.