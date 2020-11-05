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Кинофестиваль «Лістапад» отменили в связи с эпидемиологической ситуацией в стране
Источник материала: Onliner
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь оргкомитетом принято решение об отмене в 2020 году всех мероприятий XXVII Минского международного кинофестиваля «Лістапад».
Средства за купленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет разъяснен в ближайшее время. Такое заявление опубликовано в Telegram-канале Министерства культуры РБ.
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь оргкомитетом принято решение об отмене в 2020 году всех мероприятий XXVII Минского...
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