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Очередной минский кинофестиваль «Лістапад» отменен за день до открытия

05.11.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Оргкомитет кинофестиваля принял решение об отмене в 2020 году всех мероприятий форума «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Беларуси», сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал Министерства культуры.

Очередной минский кинофестиваль «Лістапад» отменен за день до открытия

«Средства за купленные билеты будут возвращены. Механизм возврата будет разъяснен в ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Фестиваль должен был открыться в белорусской столице 6 ноября под слоганом «Магия образа». Закрытие было запланировано 13 ноября.

В этом году оргкомитет «Лістапада» подготовил для показа 120 фильмов из 50 стран. Организаторы обещали зрителям, что во всех шести кинотеатрах, задействованных в фестивале, будут соблюдаться необходимые меры предосторожности, в том числе социальная дистанция.

Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе.

Организатор «Лістапада» — центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», учредители — Министерство культуры и Мингорисполком.

 
 
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Оргкомитет кинофестиваля принял решение об отмене в 2020 году всех мероприятий форума «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Беларуси»,...
 
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