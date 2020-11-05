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Задержанного в Минске журналиста Илью Добротвора освободили из милиции

05.11.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный во время марша людей с инвалидностью Илья Добротвор освобожден из милиции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Задержанного в Минске журналиста Илью Добротвора освободили из милиции
Илья Добротвор. Фото: belaruspartisan.by.

Отмечается, что Добротвора, который работал на акции в качестве журналиста, после задержания доставили в Московское РУВД. По его словам, там с ним «провели профилактическую беседу, проверили документы и освободили».

По словам Добротвора, никаких протоколов на него составляли, технику не забирали, задержанную сегодня перед маршем журналистку «Зеленого портала» Анастасию Захаревич он в милиции не видел.

 
 
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Задержанный во время марша людей с инвалидностью Илья Добротвор освобожден из милиции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
 
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