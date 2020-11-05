|
В Минске задержали Нину Багинскую. В ее квартире - обыск
Источник материала: Партизан
Сегодня вечером в Минске силовики задержали известную активистку Нину Багинскую.
В ее квартиру поднялось около десятка человек в черной одежде. Силовики заявили, что там должны провести следственный эксперимент и что дело связано с внучкой Багинской, которая живет с ней.
Один из милиционеров заявил, что Багинская ударила его табуреткой. По словам соседей, в квартире слышна ссора. Как стало известно «Свабоде», в ближайшее время туда приедет дочь активистки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером в Минске силовики задержали известную активистку Нину Багинскую.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)