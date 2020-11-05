Правозащитники: в квартиру Нины Багинской ворвались силовики

Источник материала: Onliner

Незарегистрированный центр «Вясна» сообщил, что в квартиру Нины Багинской ворвались силовики. Есть неподтвержденная информация, что ее задержали. Минская милиция не располагает информацией об этом.

«Минская милиция не располагает информацией о задержании Нины Багинской», — сообщила корреспонденту Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации «Радио Свобода», примерно в семь вечера в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков, они сообщили, что им необходимо провести следственный эксперимент — это связано с внучкой активистки, проживающей в этой квартире.

Канал @motolkohelp сообщает , что во дворе, где проживает Багинская, задержали двух девушек. По данным источника, возле дома активистки много силовиков.

(будет дополнено)