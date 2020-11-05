ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники: в квартиру Нины Багинской ворвались силовики

05.11.2020 20:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Незарегистрированный центр «Вясна» сообщил, что в квартиру Нины Багинской ворвались силовики. Есть неподтвержденная информация, что ее задержали. Минская милиция не располагает информацией об этом.

«Минская милиция не располагает информацией о задержании Нины Багинской», — сообщила корреспонденту Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации «Радио Свобода», примерно в семь вечера в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков, они сообщили, что им необходимо провести следственный эксперимент — это связано с внучкой активистки, проживающей в этой квартире.

Канал @motolkohelp сообщает, что во дворе, где проживает Багинская, задержали двух девушек. По данным источника, возле дома активистки много силовиков.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Незарегистрированный центр «Вясна» сообщил, что в квартиру Нины Багинской ворвались силовики. Есть неподтвержденная информация, что ее задержали. Минская милиция...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередной минский кинофестиваль «Лістапад» отменен за день до открытия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика