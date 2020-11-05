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Правозащитники: в квартиру Нины Багинской ворвались силовики
Источник материала: Onliner
Незарегистрированный центр «Вясна» сообщил, что в квартиру Нины Багинской ворвались силовики. Есть неподтвержденная информация, что ее задержали. Минская милиция не располагает информацией об этом.
«Минская милиция не располагает информацией о задержании Нины Багинской», — сообщила корреспонденту Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
По информации «Радио Свобода», примерно в семь вечера в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков, они сообщили, что им необходимо провести следственный эксперимент — это связано с внучкой активистки, проживающей в этой квартире.
Канал @motolkohelp
(будет дополнено)
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Незарегистрированный центр «Вясна» сообщил, что в квартиру Нины Багинской ворвались силовики. Есть неподтвержденная информация, что ее задержали. Минская милиция...
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