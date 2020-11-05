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«Спасите!» В квартиру Нины Багинской вломились силовики, её дом оцепил ОМОН
Источник материала: KYKY>
В квартиру Нины Багинской по улице Якуба Коласа в Минске вломились силовики,
Как
Соседи
20 октября Лукашенко отдал приказ не трогать Нину Багинскую на протестных шествиях.
Комментарий Светланы Тихановской
«Нину Багинскую по праву называют матерью беларуского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного беларуса.
Я общалась с Ниной и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест беларусов, сегодня вы допустили огромную ошибку».
Дополняется.
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В квартиру Нины Багинской по улице Якуба Коласа в Минске вломились силовики, заявил правозащитный центр «Весна». Двор, где стоит дом культовой активистки,...
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