«Спасите!» В квартиру Нины Багинской вломились силовики, её дом оцепил ОМОН

Источник материала: KYKY

В квартиру Нины Багинской по улице Якуба Коласа в Минске вломились силовики, заявил правозащитный центр «Весна». Двор, где стоит дом культовой активистки, полностью оцеплен бойцами ОМОНа, передают очевидцы.

Как стало известно «Свободе», около 19:00 в квартиру 73-летней Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и заявили, что им нужно провести следственный эксперимент и что это связано со внучкой активистки, проживающей вместе с ней.

Соседи слышали , как Нина кричала «Спасите!»; они рассказали, что Багинская вызвала милицию. Вскоре к квартире подошли около десяти человек в черном. Один из милиционеров сказал, что активистка ударила его табуреткой. По словам соседей, в подъезде слышна ссора, которая происходит в квартире Нины.

Сообщается , что во дворе, где расположен дом Багинской, задерживают людей, которые хотели ее поддержать.

20 октября Лукашенко отдал приказ не трогать Нину Багинскую на протестных шествиях.

Комментарий Светланы Тихановской

«Нину Багинскую по праву называют матерью беларуского протеста. И когда ОМОН врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного беларуса.

Я общалась с Ниной и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление. Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест беларусов, сегодня вы допустили огромную ошибку».

Дополняется.