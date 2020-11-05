Лукашенко мечтает, чтобы стало как до выборов. Почему этого не будет

Александр Лукашенко сегодня заявил , сетуя на протесты: «И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов». На самом деле, похоже, он проговаривает собственную мечту. Но Беларусь уже никогда не станет такой, какой была до дня президентских выборов 9 августа — или, точнее, до 8 мая, когда они были объявлены .

И давайте разберемся почему.





Может, для начала выпустить политзаключенных?

Да, грезы вождя и его окружения можно понять. Действительно, с их точки зрения было бы зашибись вернуть то болотно-застойное время, когда обычные белорусы сидели по норам, испугавшись непонятного ковида , старая оппозиция ругалась по поводу своих праймериз , а иные мыслители из контрэлиты доказывали, что лучшая тактика — бойкот выборов, потому что иначе только замараем белые перчатки, а режим в результате очередного скучного фарса всех обштопает, как обычно.

Это было всего лишь минувшей весной. Но теперь кажется, что до нашей эры. Вместо скучного фарса случилась феноменальная белорусская революция, которая на сегодня, однако, уперлась в стену довольно мощной системы.

Окей, если вождь хочет открутить ситуацию, то давайте напомним: до минувшей избирательной кампании Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Николай Статкевич, Павел Северинец, Игорь Лосик и другие не сидели за решеткой. Теперь у правозащитников — длиннющий список политзаключенных: 121 человек на сегодня. Реально же сидельцев за политику намного больше. Может, для начала их выпустить ?

Однако пока власти продолжают прессовать участников протестов , вышвыривают с работы, учебы, сажают за решетку все больше народу, не согласного съедать фальсификацию выборов и насилие.

То есть возврат в страну «как до выборов» мыслится через дискриминацию, подавление, изоляцию всех несогласных, через превращение Беларуси в один большой концлагерь. Оригинальный подход.

Брюхо сытое, в лаптях не ходите — какого рожна еще надо?

Сегодня Лукашенко снова охарактеризовал Беларусь как «клочок земли в центре Европы» (не самая изящная метафора) и отметил, что на него «глаз положило множество желающих нами поуправлять». Далее прозвучала привычная патетика: «Но мы сами способны управлять собой, своей страной…» и т.д.

Прежде всего, возникает вопрос, кто эти «мы». Что-то мне подсказывает: чета Тихановских, Бабарико и прочие сидельцы СИЗО КГБ в это число не включаются. И те белорусы, которые проголосовали за Светлану Тихановскую (а их, судя по всему, миллионы), те, кто упорно выходит на протесты (а таких, как мы видим, сотни тысяч), тоже в расчет не берутся.

Короче, управлять страной, как и раньше, хотят все те же лица. Хотя за 26 лет президентства Лукашенко страна стала другой и на две головы переросла человека, впервые избранного главой государства еще в прошлом тысячелетии на волне ностальгии по СССР.

Ныне множество белорусов хотят честных выборов и новой власти. Но эти больно умные просто получают по голове, потому что старой правящей верхушке слишком понравилось рулить и купаться в благах, доступ к которым дает устроенная по средневековым понятиям власть.

Вызвавшая волну едких комментариев в соцсетях встреча приближенной к Лукашенко топ-чиновницы Натальи Кочановой со студентами БГУ наглядно показала, что властная верхушка и продвинутая часть белорусов говорят на абсолютно разных языках. Наверху искренне изумляются: какого рожна вам еще надо, если брюхо сыто и в лаптях не ходите?

То есть политические, гражданские права и свободы в понимании верхов — пустой звук. Люди получают дубинкой по ребрам, по сути, лишь за то, что требуют вещей, записанных в Конституции.

Кто точит зубы на «клочок земли»?

Далее, давайте разберемся, кто же нами хочет поуправлять. По версии вождя, на синеокую республику точат зубы поляки, литовцы и прочие западные супостаты. Но на самом деле белорусский внутриполитический кризис, порожденный прежде всего фальсификациями и зверством властей, в первую очередь стремится использовать для продвижения своих интересов Москва.

Причем Лукашенко, который всю минувшую президентскую кампанию представал в облике защитника независимости от коварных поползновений восточной соседки, сам попросил Владимира Путина прислать людей с оружием на нашу землю, как только народ здесь восстал против нечестных выборов.

Теперь зависимость Лукашенко от России намного усилилась , Кремль получил небывалые возможности для окончательного закабаления страны . И в этом плане возврат в ситуацию «как до выборов» тоже невозможен. Судя по всему, белорусский правитель дал Путину обещания, от которых проблематично будет отвертеться. Москва своей хватки не ослабит.

С другой стороны, и Запад, объявивший Лукашенко нелегитимным, назад это решение уже не заберет. Белорусским властям надо было сильно постараться, чтобы Брюссель и Вашингтон, ставшие уже было на путь прагматичного сотрудничества с режимом, снова сподобились на санкции .

Теперь на западном направлении Минск наломал столько дров , что и здесь открутка к состоянию «как до выборов» в обозримой перспективе (а при этой власти — скорее всего, вообще) нереальна.

Вождь всегда пытался остановить время

Вообще мечта Лукашенко вернуть страну в состояние «до» символична. По сути, этим он занимается все 26 лет своего правления. Поначалу обещал возвратить «завоевания социализма», советский казарменный рай, а потом решил просто остановить время, законсервировать милые ему реалии самодержавия на этом, как он выражается, клочке земли.

Да, такие режимы могут сохраняться довольно долго, но в принципе эта миссия невыполнима. И потом, при таком порядке вещей благополучие правящей верхушки и тех, кто к ней присосался, чем дальше, тем в большей степени обеспечивается за счет подавления, страданий массы недовольных, за счет все большего отставания страны от передового мира.

Вот и сейчас в понимании вождя вернуть Беларусь в состояние до выборов — это задушить протесты . Простая прагматичная задача. Не случайно процитированное в начале статьи заявление он сделал, вручая генеральские погоны и нахваливая силовиков за то, что «наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности».

Да, насилием, вероятно, можно на время сбить волну уличной активности. Но проблема для руководства режима в том, что уже не вернешь в состояние «до выборов» мозги массы белорусов. Уже не открутишь назад те вещи, после которых на маршах протеста появились лозунги «Трибунал!» и «Не забудем, не простим!»

Джинн вырвался из бутылки

Очевидно, что уходить Лукашенко не хочет . Но даже при этой опции для властей сейчас более разумным выходом был бы поиск компромисса с недовольной частью общества, реальный запуск политической реформы. Однако никаких симптомов, что наверху к этому готовы, нет. Напротив, из уст вождя звучит , что отныне «мы в плен никого не берем».

Между тем за последние месяцы противники режима четко ощутили себя силой, большинством. Они поняли, что с этой властью у них, их детей и внуков не будет нормальной, достойной жизни.

Да, белорусы в массе своей не большие охотники переть на рожон, они осторожны, терпеливы, может быть и чересчур.

Но режим своим скудоумием, аморальностью, жестокостью, готовностью ломать хребты, растаптывать судьбы, чтобы сохранить власть кучки мрачных деятелей позавчерашнего дня, сильно постарался — и умудрился-таки вызвать из бутылки джинна гражданского сопротивления.

И попробуй теперь загони его обратно. Нет, как до выборов уже не будет, и не мечтайте.