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В квартире Нины Багинской проводится «следственный эксперимент» — в подъезде дежурят люди в черном

05.11.2020 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В квартиру Нины Багинской 5 ноября, около 19:00, ворвались люди без опознавательных знаков, сообщает «Радыё Свабода».

В квартире Нины Багинской проводится «следственный эксперимент» — в подъезде дежурят люди в черном
Нина Багинская пытается отобрать свой флаг у омоновцев. Фото: argumentua.com.

Незваные гости заявили, что намерены провести следственный эксперимент и что дело касается внучки Нины Багинской, которая проживает с ней.

73-летняя Нина Багинская стала одним из символов мирных протестов в Беларуси, она ходит почти на все митинги с большим бело-красно-белым флагом.

Соседи рассказали «Свабоде», что Нина Багинская вызвала на неизвестных милицию. Вскоре к жилищу пенсионерки прибыло около десятка людей в черной одежде, похожей на облачение людей, избивавших протестующих.

Один из милиционеров, прибывший по вызову Багинской, утверждает, что она ударила его табуреткой.

По словам соседей, в подъезде слышно, что в квартире происходит ссора. Дверь квартиры открыта, перед входом несколько человек, несколько на лестничной площадке. Во дворе дома, где живет Нина Багинская, припаркованы два микроавтобуса.

Как стало известно «Свабоде», в ближайшее время туда приедет дочь Нины Багинской.

Как сообщают телеграм-каналы, неизвестные  без опознавательных знаков начали задерживать люднйво дворе доме, где живет Багинская.

Стоит отметить, что недавно о Багинской публично высказался Александр Лукашенко. "Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить!" — заявил Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов 20 октября.

"Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала. Ну, молодец. Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек. Ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут", — заявил Лукашенко.

Нина Багинская — демократический активист, участвует в протестных акциях с 1988 года. После президентских выборов 9 августа 2020 года стала одним из символов белорусского протеста. Багинскую неоднократно задерживали во время уличных акций, в том числе на женских маршах текущего года, и отбирали у нее бело-красно-белый флаг.

 
 
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В квартиру Нины Багинской 5 ноября, около 19:00, ворвались люди без опознавательных знаков, сообщает «Радыё Свабода».
 
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