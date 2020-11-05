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Видеофакт. Как задерживали участников Марша людей с инвалидностью
Источник материала: Партизан
Марш людей с инвалидностью не обошелся без задержаний. РИА Новости подтвердили в милиции, что несколько человек задержаны за участие в акции в Минске.
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А в цветочном магазине около ГУМа, где проходил Марш, задержана журналистка Анастасия Захаревич. Ранее она провела за решеткой сем дней. Причина нынешнего задержания неизвестна.
«Стаяла проста каля праспекту, АМАПаўцы кінуліся за ёй. Яна ў кветкавую краму. Там яе і затрымалі», — рассказал очевидец
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Марш людей с инвалидностью не обошелся без задержаний. РИА Новости подтвердили в милиции, что несколько человек задержаны за участие в акции в Минске.
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