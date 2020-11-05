Видеофакт. Как задерживали участников Марша людей с инвалидностью

Очевидцы прислали TUT.BY видео, как силовики задерживают людей уже после акции.

По данным правозащитного центра «Вясна» , в 16.00 на Октябрьской площади были задержаны три девушки, которые сопровождали участников. По словам очевидцев, силовики посадили их в бус. Их имена выясняются.

Также по информации БАЖ , на Марше был задрежан Илья Добротвор, который работал там в качестве журналиста. Теперь его телефон недоступен.

А в цветочном магазине около ГУМа, где проходил Марш, задержана журналистка Анастасия Захаревич. Ранее она провела за решеткой сем дней. Причина нынешнего задержания неизвестна.