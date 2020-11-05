В Слониме осудили парня за насилие над сотрудником милиции. Он заступился за девушку с БЧБ-флагом

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На первое судебное заседание, которое проходило 2 ноября, слонимчанина пришли поддержать его знакомые и друзья. Однако мест в зале для них не было: на скамейках сидели милиционеры разных рангов, которые заняли практически все места. В зале было лишь несколько свободных мест, некоторым людям пришлось стоять. Однако судья попросил стоящих покинуть зал, в итоге части группы поддержки пришлось выйти в коридор.





По версии обвинения, Кучинский 9 августа, около 22.10, находясь на центральной площади вблизи здания Слонимского райисполкома, в целях воспрепятствования законной деятельности, применил насилие в отношении милиционера патрульно-постовой службы Герасимчика. В частности, умышленно схватил сотрудника милиции обеими руками за туловище, стал его останавливать и удерживать, а затем повалил назад. В результате оба упали на бетонные ступени, при этом милиционер ударился левой частью туловища о ступени, с его головы слетела фуражка. На земле Кучинский продолжал удерживать потерпевшего. Когда сотрудники милиции стали освобождать милиционера, на его рубашке образовались два надрыва ткани. В результате милиционеру Герасимчику была причинена физическая боль и повреждено форменное обмундирование, чем причинен потерпевшему материальный ущерб в сумме трех рублей.





Потерпевший милиционер патрульно-постовой службы Слонимского РОВД Герасимчик представил судье исковое заявление о возмещении материального ущерба и морального вреда на сумму тысячу рублей.





Обвиняемый свою вину не признал. Он рассказал, что 9 августа действительно находился на центральной площади с мамой. О том, что там будет митинг, он не знал. В тот день на площади встретил своих родных.









— Ближе к вечеру появилась девушка с бело-красно-белым флагом на плечах и пошла по центру площади. Через некоторое время к ней подошел мужчина в штатском, затем подошли сотрудники милиции, которые взяли девушку под руки и повели в сторону автомобиля. Моя мама, увидев это, побежала к девушке. Один из сотрудников милиции стал маму отталкивать. Когда я увидел происходящее, я побежал за мамой и сказал сотруднику милиции, чтобы он убрал руки, он их убрал. Маму оттолкнул в сторону, так как переживал за нее: мама перенесла несколько инсультов. Затем я и другие люди побежали за девушкой, и за метров пять от нее меня кто-то ударил в затылок. Далее я не помню, что происходило. Когда начал в себя приходить, я лежал на земле, на мне был сотрудник милиции, другой сотрудник милиции пытался закрутить мне руку за спину. И когда я понял, что происходит, я сказал милиционерам, что сам сдамся. После этого меня повели в машину. Я побежал за девушкой для того, чтобы спросить у милиционеров, почему ее забирают. Я считал, что в ее действиях нет ничего противоправного и работники милиции превышают свои полномочия, — рассказал на суде обвиняемый.





В итоге суд признал Максима Кучинского виновным в насилии в отношении милиционера и приговорил его к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. А также удовлетворил иск милиционера патрульно-постовой службы Максима Герасимчика о возмещении ему морального вреда в размере тысячи рублей.





Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 суток с момента оглашения.

