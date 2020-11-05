Лукашенко высказался о себе в третьем лице и вспомнил о Боге

Telegram-канал, который ведут авторы, максимально приближенные к президенту России, опубликовал видео из белорусского Дворца независимости.





— Мы сами способны управлять собой и своей страной. Мы еще не собираемся к Нему, пока Он нас еще не зовет, — заявил Александр Лукашенко.