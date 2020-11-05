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ОМОН провел рейд по музыкальным студиям Минска
Источник материала: Партизан
ОМОН в среду провел рейд по музыкальным студиям Минска.
"Влетали и клали всех мордой в пол... Забирали только музыкантов..." —
Как раз 4 ноября после дворовых концертов в столице снова задержали музыкантов: в Сухарево был схвачен Тимоте Суладзе, в Малиновке — Никита Каменецкий, на улице Тимирязева — барабанщики из группы "Требуем разойтись". Задержания музыкантов были и 3 ноября.
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ОМОН в среду провел рейд по музыкальным студиям Минска.
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