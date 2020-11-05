ОМОН провел рейд по музыкальным студиям Минска









пишет в Facebook гитарист проектов "Крамбамбуля" и VOLSKI Паша Трипуть. "Взялись за музыкантов", — констатирует он печальный факт нынешней Беларуси. "Влетали и клали всех мордой в пол... Забирали только музыкантов..." —в Facebook гитарист проектов "Крамбамбуля" и VOLSKI Паша Трипуть. "Взялись за музыкантов", — констатирует он печальный факт нынешней Беларуси.





Как раз 4 ноября после дворовых концертов в столице снова задержали музыкантов: в Сухарево был схвачен Тимоте Суладзе, в Малиновке — Никита Каменецкий, на улице Тимирязева — барабанщики из группы "Требуем разойтись". Задержания музыкантов были и 3 ноября.