ЕС призвал власти Беларуси прекратить насилие и признать президентские выборы недействительными

Евросоюз призвал официальный Минск выполнить рекомендации из доклада, подготовленного в рамках Московского механизма ОБСЕ, и признать итоги президентских выборов недействительными.



Штаб-квартира Европейской службы внешних действий. Фото: wikimedia.org.

Как сообщает БелаПАН , соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

«Мы хотели бы напомнить, что Московский механизм был разработан для обеспечения уважения прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона посредством диалога и сотрудничества и оказания помощи в решении конкретных актуальных вопросов, — говорится в заявлении. — Таким образом, его следует понимать как инструмент для развития диалога и поддержки государств-участников. В рамках Московского механизма все государства-участники обязались в полной мере сотрудничать с экспертами миссии, содействовать ее работе и предоставлять миссии все возможности, необходимые для независимого выполнения ее функций. К сожалению, Беларусь предпочла отказаться от сотрудничества, не назначив собственного докладчика в качестве члена миссии, не предоставив необходимую помощь и доступ профессору [Вольфгангу] Бенедеку (автор доклада — БелаПАН.), что является нарушением существующих обязательств в рамках ОБСЕ. Беларусь также отказалась предоставить свои комментарии к проекту доклада».

По мнению ЕС, доклад полностью подтверждает «наличие неопровержимых доказательств фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и массовых и систематических нарушений прав человека белорусскими силовыми ведомствами в ответ на мирные демонстрации и протесты». «Он предоставляет нам многочисленные, хорошо задокументированные примеры репрессий и преследований, а также свидетельства жертв пыток или жестокого обращения, включая насилие на сексуальной почве, подтверждая утверждения об общей безнаказанности силовых структур, — говорится в заявлении. — Выводы докладчика ОБСЕ соответствуют нашей критической оценке избирательного процесса, ситуации с правами человека в Беларуси и несоблюдения существующих обязательств ОБСЕ. Они проливают дополнительный свет на масштабы и характер волны насилия и репрессий после президентских выборов в Беларуси и предлагают ценный набор рекомендаций».

Евросоюз подчеркивает, что именно белорусское руководство несет исключительную ответственность за произошедшее и сложившуюся ситуацию.

«Мы призываем белорусские власти в полной мере использовать доклад и полностью и своевременно выполнить его рекомендации, в том числе признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа 2020 года и организовать новые подлинные президентские выборы на основе международных стандартов», — говорится в заявлении.

ЕС также призывает Минск немедленно прекратить любое насилие, в том числе пытки и жестокое обращение в отношении мирных демонстрантов и оппонентов, немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, а также обеспечить безопасность всех журналистов и представителей СМИ.

Кроме того, Евросоюз призывает провести независимое расследование всех сообщений о пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии, исчезновениях и убийствах, к которым могут быть причастны сотрудники силовых органов, и привлечь виновных к ответственности.

ЕС также приветствует и поддерживает содержащуюся в докладе рекомендацию о создании независимого международного органа для расследования нарушений прав человека в контексте президентских выборов в Беларуси.