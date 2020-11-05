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В Гомеле на Речицком проспекте BMW сбил девочку - она в реанимации

06.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле автомобиль сбил школьницу — она в больнице, сообщили TUT.BY читатели.


ДТП произошло 5 ноября, примерно в 16.00, на Речицком проспекте. Ребенок переходил дорогу у ТЦ "Мандарин".

Пока официальных комментариев ГАИ нет. Очевидцы сообщают, что девочка получила серьезные травмы и ее доставили в реанимацию.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло 5 ноября, примерно в 16.00, на Речицком проспекте. Ребенок переходил дорогу у ТЦ «Мандарин».
 
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