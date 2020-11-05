|
В Гомеле на Речицком проспекте BMW сбил девочку - она в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Гомеле автомобиль сбил школьницу — она в больнице, сообщили TUT.BY читатели.
ДТП произошло 5 ноября, примерно в 16.00, на Речицком проспекте. Ребенок переходил дорогу у ТЦ "Мандарин".
Пока официальных комментариев ГАИ нет. Очевидцы сообщают, что девочка получила серьезные травмы и ее доставили в реанимацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 5 ноября, примерно в 16.00, на Речицком проспекте. Ребенок переходил дорогу у ТЦ «Мандарин».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)