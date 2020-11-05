|
Лукашенко приказал закрыть границу для «умных» белорусов
Источник материала: АФН
Лукашенко запретил пограничникам пускать обратно в Беларусь уехавших из страны "умных" белорусов в это непростое время.
«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», - заявил сегодня Лукашенко на совещании.
Очередной фрагмент с высказываниями Лукашенко показал зомбоящик.
"… пусть там работают и излечиваются. А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, чтобы зубок, дословно говорю подлечить. Приехал в Гродно, там, говорит, в 10-15 раз дороже"…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко запретил пограничникам пускать обратно в Беларусь уехавших из страны "умных" белорусов в это непростое время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)