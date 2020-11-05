Лукашенко приказал закрыть границу для «умных» белорусов

Источник материала: АФН

Лукашенко запретил пограничникам пускать обратно в Беларусь уехавших из страны "умных" белорусов в это непростое время.

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

Очередной фрагмент с высказываниями Лукашенко показал зомбоящик.

"… пусть там работают и излечиваются. А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, чтобы зубок, дословно говорю подлечить. Приехал в Гродно, там, говорит, в 10-15 раз дороже"…