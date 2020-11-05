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Лукашенко приказал закрыть границу для «умных» белорусов

06.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко запретил пограничникам пускать обратно в Беларусь уехавших из страны "умных" белорусов в это непростое время.

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех "умных" белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», - заявил сегодня Лукашенко на совещании.

Очередной фрагмент с высказываниями Лукашенко показал зомбоящик.

"… пусть там работают и излечиваются. А то получается так, как мне один товарищ в Гродно рассказывал. Говорит, поехал туда, чтобы зубок, дословно говорю подлечить. Приехал в Гродно, там, говорит, в 10-15 раз дороже"…

 
Теги: Гродно
 
 
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Лукашенко запретил пограничникам пускать обратно в Беларусь уехавших из страны "умных" белорусов в это непростое время.
 
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