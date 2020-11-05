Белорусский хоспис заявил о проблемах из-за участия директора в протестах

Источник материала: АФН

Гродненский детский хоспис имени святого Губерта, директора которого (Ольгу Величко) оштрафовали за участие в акциях белорусской оппозиции, рискует остаться без помещения.

Об этом РБК заявила Величко.

Директор хосписа рассказала, что была членом Совета народного доверия — группы граждан, которые пытались наладить диалог между протестующими и властью и требовали прекратить насилие со стороны силовиков. Участники сообщества писали письма депутатам Гродненского облсовета и сенаторам Совета республики от региона с просьбой организовать встречу с жителями, но за полтора месяца ответа ни от кого не получили.

«Тогда я пошла на улицу. Для меня важно каждое воскресенье находиться со своим народом и проходить ту трансформацию, которую сейчас проходит белорусский народ», — отметила руководитель хосписа.

В середине сентября, по ее словам, начались проблемы с помещением, где располагалась социальная мастерская хосписа. Волонтеры шили там противочумные костюмы, чтобы раздавать их сотрудникам медучреждений. 17 сентября собственник помещения — комбинат школьного питания Ленинского района — прислал директору письмо, в котором говорилось, что комбинат в одностороннем порядке расторгает договор аренды, так как там якобы занимаются неуставной деятельностью.

«В конечном итоге 28 сентября в помещении кто-то поменял замки. Мы не можем попасть к вещам, которые у нас там находятся, — материальные ценности, документы. При этом нам продолжают присылать счета на оплату аренды и коммунальных услуг. Мы получили счет за октябрь», — сообщила собеседница РБК.

В комбинате школьного питания Ленинского района Гродно не смогли оперативно прокомментировать РБК ситуацию.

По словам Величко, 15 октября во время благотворительного вечера в хоспис приехали силовики, ее саму задержали и отправили в изолятор временного содержания. На следующий день суд признал ее виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и оштрафовал на 15 базовых величин ($155).

«Во вторник [20 октября] мне позвонила мой адвокат, сказала, что мной интересуется КГБ — ей звонили более пяти раз. Моему мужу позвонили знакомые, сказали, что против меня хотят возбудить дело. В четверг к нам в хоспис пришли из ДФР с обыском. Сообщили, что им пришла анонимка о том, что мы не платим налоги, что они обязаны это проверить. Забрали все документы, компьютеры, мой блокнот», — сообщила Величко.

В тот же день арендодатель другого помещения хосписа — детская поликлиника № 2 Гродно — сообщил, что расторгает договор аренды якобы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Там располагались сенсорная комната для детей с нарушениями зрения, слуха и осязания, безбарьерный кинотеатр, кабинеты нейропсихолога и дефектологов.

Позднее все спонсоры хосписа получили письма от департамента с просьбой сообщить, когда и какую сумму они перечисляли учреждению. Также представители ведомства ДФР начали вызывать на опрос родителей подопечных хосписа или приезжать к ним домой, сообщила директор.

Сейчас у хосписа осталось всего одно помещение — центр паллиативной помощи в одном из зданий комплекса при церкви преподобного Серафима, архимандрита Жировицкого. Его безвозмездно предоставила Белорусская православная церковь.

Всего у хосписа около 70 подопечных — детей и взрослых, в возрасте от нескольких месяцев до 24 лет. По словам руководителя учреждения, сотрудники и волонтеры оказывают им помощь на дому — например, делают детям массаж, занимаются с ними ЛФК. Также хоспис защищает права семей с такими детьми — к примеру, добивается создания безбарьерной среды, помогает детям с инвалидностью по мере возможности участвовать в социальной жизни.