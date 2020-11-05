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В Беларуси «силовой» беспредел: в квартире Багинской проходит «следственный эксперимент»

06.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня около 19 часов в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и сказали, что им надо провести там следственный эксперимент и что дело связано с проживающей с ней внучкой Багинской.

По словам соседей, Багинская вызвала милицию. Вскоре после приезда милиции к квартире подошли около 10 человек в черном. Один из милиционеров заявил, что Багинская ударила его табуреткой.

«Нину Багинскую по праву называют матерью беларусского протеста. И когда омон врывается в ее дом, он врывается в материнский дом каждого мирного беларуса. Я общалась с Ниной, и знаю, насколько это храбрая женщина и с каким достоинством она в одиночку может противостоять даже людям в балаклавах. Я верю, что ей хватит силы выдержать это давление», - прокмментировала это событие Светлана Тихановская.

«Но также я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест беларусов, сегодня вы допустили огромную ошибку», - добавила она.

 
 
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Сегодня около 19 часов в квартиру Нины Багинской ворвались люди без опознавательных знаков и сказали, что им надо провести там следственный эксперимент и что дело...
 
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