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Белорусские банки потеряли почти треть реальной прибыли

06.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финансовый сектор лихорадит.



Власти опубликовали финансовую статистику банковского сектора Беларуси. Результаты коммерческих банков, мягко говоря, не внушают оптимизма, пишут banki24.by.

В Беларуси есть 24 действующих коммерческих банка. Действующие — это те банки, которые работают и не находятся в стадии ликвидации.

Также в стране есть Банк развития, но формально он относится к особому типу небанковской кредитно-финансовой организации.

На сегодня известны результаты работы банков по итогам 9 месяцев. Прибыль сектора в январе—сентябре составила 710,2 млн BYN. По сравнению с 2019 годом прибыль банков сократилась на 21,3%.

Однако падение на 21,3% — это снижение прибыли без учета инфляционных процессов. Изменение цен в экономике отражает дефлятор ВВП. За 9 месяцев дефлятор ВВП составил 111,3%, что соответствует подъему цен в основных секторах экономики на 11,3%.

Следовательно, реальная прибыль банков упала к прошлому году на 29,3%.

Также нужно учесть, что с весны действуют пруденциальные послабления от Нацбанка. Эти послабления позволяют банкам формировать меньшие резервы под возможные убытки и делают текущую прибыль выше.

Не исключено, что если бы не действия НБРБ, реальная прибыль банков обвалилась бы не 29,3%, а на 40–50%. Падение эффективности белорусских банков заметно по сокращению рентабельности активов и капитала.

Рентабельность активов (капитала) — это соотношение прибыли банков за период времени к среднему размеру активов (капитала) за то же время. Чем выше рентабельность, тем больше финансовая отдача у банка.

На 1 октября средняя рентабельность за скользящий год (12 месяцев) составила 1,1%. В 2019 году на ту же дату рентабельность активов составляла 1,6%.

Аналогичная ситуация по рентабельности нормативного капитала — 8,8% против 11,2%. При этом в 2020 году происходит постепенное снижение рентабельности, чего не наблюдалось в 2019-м.

К 1 октября инвестиционный портфель белорусских банков составил 13,943 млрд BYN. Основу инвестпортфеля составляют вложения в государственные ценные бумаги (9,266 млрд BYN).

В свою очередь, вложения в госбумаги разделяются на инвестиции в бумаги центрального правительства (читай: Минфин) и бумаги местных властей. В инструменты первой категории банки Беларуси вложили 6,940 млрд BYN, второй — 2,326 млрд BYN.

Костяк таких инвестиций составляют преобразованные долги госпредприятий по кредитам и займам перед теми же банками.
 
 
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