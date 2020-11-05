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Как в Бразилии готовят самолеты Embraer для "Белавиа" – видео
06.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Белавиа" подписала контракт на поставку трех самолетов нового поколения Embraer E195-E2 в феврале текущего года.
Ожидается, что первый лайнер прибудет в Минск
Сейчас специалисты бразильской компании Embraer брендируют новые белорусские самолеты: наносят надписи и красят фюзеляжи.
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Компания "Белавиа" показала, как для нее готовят новые самолеты Embraer E195-E2. Смотрите на видео кадры, снятые в Бразилии.
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