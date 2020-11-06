ЦСКА Виктора Гончаренко опустился на последнее место в группе Лиги Европы

Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» со счетом 1:3 в матче третьего тура группы К.



Фото: ПФК ЦСКА

Все голы команда Виктора Гончаренко пропустила с 63-й по 72-ю минуты. От разгрома армейцев спас автогол Сенеси в концовке игры.

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин провел весь матч в запасе.

Таким образом, московский клуб, набрав два очка в трех играх, опустился на последнее место в группе К. Лидирует с пятью очками загребское «Динамо», «Вольфсбергер» и «Фейенорд» набрали по четыре балла.