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ЦСКА Виктора Гончаренко опустился на последнее место в группе Лиги Европы
Источник материала: Tut.by
Московский ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» со счетом 1:3 в матче третьего тура группы К.
Все голы команда Виктора Гончаренко пропустила с 63-й по 72-ю минуты. От разгрома армейцев спас автогол Сенеси в концовке игры.
Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин провел весь матч в запасе.
Таким образом, московский клуб, набрав два очка в трех играх, опустился на последнее место в группе К. Лидирует с пятью очками загребское «Динамо», «Вольфсбергер» и «Фейенорд» набрали по четыре балла.
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Московский ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» со счетом 1:3 в матче третьего тура группы К.
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