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ЦСКА Виктора Гончаренко опустился на последнее место в группе Лиги Европы

06.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московский ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» со счетом 1:3 в матче третьего тура группы К.


Фото: ПФК ЦСКА

Все голы команда Виктора Гончаренко пропустила с 63-й по 72-ю минуты. От разгрома армейцев спас автогол Сенеси в концовке игры.

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин провел весь матч в запасе.

Таким образом, московский клуб, набрав два очка в трех играх, опустился на последнее место в группе К. Лидирует с пятью очками загребское «Динамо», «Вольфсбергер» и «Фейенорд» набрали по четыре балла.

 
 
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Московский ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» со счетом 1:3 в матче третьего тура группы К.
 
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